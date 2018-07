Väitteet kierrätysmuovin viemisestä Kiinaan virheellisiä – Kiina ei tällä hetkellä vastaanota muovijätettä EU:sta

Lännen Median tiistaina julkaisema juttu muovijätteen kierrätyksestä poiki vilkasta keskustelua. Jutussa annettiin ymmärtää, että Kiina vastaanottaisi muovijätettä EU:sta ja dumppaisi sitä mereen. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kiina ei tällä hetkellä vastaanota jätettä EU:sta, ja vuoden 2018 alussa Kiina on kieltänyt muovijätteen tuomisen Euroopasta.

Suomessa muovia kierrättävän kansalaisen ei myöskään tarvitse olla huolissaan siitä, että jätteet vietäisiin maan rajojen ulkopuolelle. Kuluttajamuovit käsitellään Fortumin laitoksessa Riihimäellä.

Sitran hiilineutraali kiertotalous -teeman johtajan Mari Pantsarin mukaan osa Paunion väitteistä on virheellisiä. Paunio muun muassa sanoi, että jätteestä ei tulisi vaarallisia päästöjä, jos se poltetaan 900 asteessa. Se ei Pantsarin mukaan pidä paikkaansa.

– Jos muovia poltetaan, siitä tulee hiilidioksidipäästöjä. Se on ilmastonmuutoksen kannalta kestämätön tilanne, Pantsar totesi Lännen Median keskiviikkona julkaisemassa jatkojutussa.

Muutenkin Pantsar pitää täysin vääränä ajatusta, että muovinkierrätys pitäisi kieltää.

VTT:llä työskentelevä tekniikan tohtori Maija Pohjakallio puolestaan peräänkuulutti keskiviikkona julkaistussa jatkojutussa ymmärrystä siitä, että muoveja on erilaisia.

– Osa muovijätteestä on järkevintä polttaa, sillä muoveilla on hyvä lämpöarvo ja hyvin likaisten muovien käsittely muulla tavoin voi olla vaikeaa ja kallista, Pohjakallio totesi.

Pohjakallion mukaan muovien kierrätyksessä olisi kuitenkin vielä paljon kehittämisen varaa. Esimerkiksi nykyään vähän käytetyillä kemiallisilla menetelmillä voitaisiin kierrättää myös huonolaatuista muovia.

Alkuperäisessä tiistaina julkaistussa jutussa yleisen epidemiologian dosentti Mikko Paunio sen sijaan väitti, että valtameret pelastetaan lopettamalla muovin kierrätys ja viittasi siihen, että Kiinaa dumppaa Euroopasta viedyn muovijätteen suoraan mereen, koska Kiinalla ei ole mahdollisuutta jätteen kierrätykseen.

Virheellisten väitteiden lisäksi alkuperäistä juttua kritisoineet lukijat ovat nostaneet esille, että Paunion raportin julkaisija on ilmastonmuutosskeptinen The Global Warming Policy Foundation. Lisäksi raportin tekijän oma tausta on lääketieteen alalta ja hän on profiloitunut muun muassa kirjoittamalla tietokirjan Vihreä valhe, jossa hän kritisoi kestävän kehityksen ideologiaa.

Alla Mikko Paunion raportista kertova alkuperäinen juttu.

"Eurooppalaiset vievät tonneittain muovijätettä Kiinaan ja kiinalaiset dumppaavat sen suoraan mereen"

Kymmenet kiinalaiskaupungit tuskailevat maahan lähetettyjen muovijätelastien parissa. Jätettä tulee niin paljon, että osa siitä heitetään suoraan mereen.

Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentin Mikko Paunion mukaan valtameret pelastetaan vain lopettamalla muovin kierrätys.

– Eurooppalaiset vievät muovijätettä Kiinaan ja kiinalaiset dumppaavat jätteen lopulta suoraan mereen, koska heillä ei ole mahdollisuutta kierrättää jätettä, Paunio kertoo.

Paunio höllentää suomalaisen omatuntoa sanomalla, että Suomesta on viety vähän jätettä Kiinaan, vaikka EU:n osuus kaikesta Kiinaan viedystä jätteestä onkin lähes puolet.

– Jäte on aiheuttanut kaaoksen Kiinassa. Tilanne on aivan hirveä, Paunio toteaa.

Kymmenien kaupunkien ympäristö pilalla

Viime vuoteen mennessä Kiinaan vietiin 106 miljoonaa tonnia muoviroskaa kierrätyksen nimissä.

– Suuri osa siitä on merissä, Paunio toteaa.

Britanniassa vaikuttava The Global Warming Policy Foundation julkaisi Paunion raportin muovijätteen kierrätyksestä tällä viikolla.

Paunion kirjoittaman raportin mukaan Kiina on jo ilmoittanut, että se lopettaa kokonaan 85 miljoonan tonnin vuotuisen kierrätysjätteen tuonnin. Kiinalla on käynnissä Vihreä aita -ohjelma, jonka tarkoitus on vähentää heikkolaatuisen jätteen saapumista Kiinaan.

Paunio kertoo, että kierrätysmuoviroska on pilannut ympäristön ja hengitettävän ilman kymmenissä kaupungeissa Kiinassa ja vain pienestä osasta muovia on koskaan tuotettu uusiomuovia.

Kiinan yritykset estää muovijätteen tuonti on aiheuttanut sen, että muovijätettä on alettu viedä Bangladeshiin, Indonesiaan, Malesiaan ja Vietnamiin.

– EU olisi voinut jo tehdä päätöksen, että muovin vieminen kehitysmaihin lopetetaan.

Uustuotantoon vain mitätön määrä

Paunion mukaan jo nyt suuri osa muovijätteestä joko poltetaan tai sitä käytetään jätesäkkimuoviksi.

– Vain kaksi prosenttia muovijätteestä kelpaa uusiotuotantoon.

Paunio toteaa, että muovin kierrätykseen liittyvä epäkohta on pidetty suurelta yleisöltä piilossa. Nyt puoli maailmaa lukee Paunion raporttia.

–Tosin suurin osa raportin lukijoista kuuluu konservatiivisiin ihmisiin. Tämä on liian arka asia.

Paunio on sitä mieltä, että Euroopan vihreiden puolueiden ajama agenda peittoaa hänen kertomansa puolen asiasta.

Raportissa todetaan, että kiertotalouden nimissä tehtävä erottelu ja jätteen käsittelymuodot, kuten kompostointi, mädätys, paperinkierrätys ja uusiomuovin tuotanto, aiheuttavat muovin tai mikromuovin päästöjä ympäristöön ja lopulta mereen.

– EU:n julistama sota merien muovisaastetta vastaan ei ole uskottava ennen kuin se lopettaa miljoonien muovitonnien viennin köyhiin Aasian maihin.

Paunion mukaan parasta olisi, jos kaikki muovi poltettaisiin sekajätteen mukana.

– Kun jäte poltetaan 900 asteessa, piipusta ei tule mitään vaarallista.

Kun Pauniolta kysyy, ketä tässä oikein pitäisi uskoa, hän naurahtaa ja huokaa.

– En tiedä... mutta kyllä se vain niin on, että tilanne Kiinassa on häpeä Euroopalle.

EDIT: Juttua korjattu 5.7.2018 klo 11.35: Lännen Median tiistaina julkaisemassa alkuperäisjutussa Helsingin yliopiston dosentin Mikko Paunio väitti, että Euroopasta viedään muovijätettä Kiinaan, joka dumppaa sen suoraan mereen. Tämä ei pidä paikkaansa. Siksi alkuperäisen jutun otsikkoa, ingressiä ja kuvitusta on muutettu. Lisäksi jutun alkuun on lisätty aihetta selventäviä ja vääriä tietoja oikovia kappaleita. Lisätyt kappaleet ovat jutussa kursivoituja.

