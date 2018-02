Vääntö kunta-alan työehtosopimuksista jatkuu illansuussa

Ovatko talviset puut kuuraisia vai huurteisia?

Tänä talvena luonto on ollut kaunis. Sen lisäksi, että maassa on lunta, puut ja pensaat ovat kuorruttuneet kuuralla. Vaiko huurteella? Nopeasti tulee mieleen, että kyseessä on sama asia, mutta onko sittenkään? Ylellä työskentelevä meteorologi Toni Hellinen toteaa, että arkikielessä kuura ja huurre tosiaankin sekoitetaan toisiinsa. Nämä talven kuorrutteet näyttävät äkkiä samalta. Lue lisää