Uusnatsien marssilla 300 osallistujaa – poliisi raudoitti vastamielenosoittajan Turun kauppatorilla

Sadat marssivat Vastarintaliikkeen kulkueessa Turussa – uusnatsien päälle heitettiin hedelmiä

Toinen Turun terrori-iskun vuosipäivän mielenilmauksista on lähtenyt liikkeelle Puutorilta, ja mukana on poliisin mukaan yli 300 ihmistä. Kyseessä on uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) kokoontuminen ja paikalla on myös parikymmentä Soldiers of Odin -paitaista ihmistä. Lue lisää