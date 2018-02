Uusi puhemies jyrähti: Täysistunnon aikana ei enää eduskunnassa järjestetä pikkujouluja

Puhemies Paula Risikon mielestä myöskään entisten kansanedustajien sopeutumiseläkkeet eivät ole tästä päivästä.

Eduskunnan puhemieheksi maanantaina valittu Paula Risikko (kok.) on jo päättänyt, että täysistunnon aikana ei eduskunnassa enää tulevaisuudessa järjestetä pikkujouluja.

–Ennen viime joulua tästä talosta, joka on arvokas ja jonka pitää olla luottamusta herättävä, kuului sellaista viestiä, joka ei ole tälle talolle hyväksi. Näin ei voi käydä enää koskaan, Risikko sanoi.

Viime joulukuussa eduskuntaryhmät viettivät Eduskuntatalossa pikkujoulujaan samaan aikaan, kun täysistunnossa keskusteltiin alkoholilaista. Humalassa ollut kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) suuteli eduskunnan kuppilassa väkisin kokoomuksen kansanedustajaa Veera Ruohoa. Ruoho teki tapahtuneesta rikosilmoituksen.

Lisäksi yksi perussuomalaisten päihtynyt eduskunta-avustaja sammui talon käytävälle. Hänelle jouduttiin hälyttämään ambulanssi sen jälkeen, kun lääkärikansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) oli käynyt tarkistamassa hänen vointinsa.

Risikko keskustelee uusista pikkujoulukäytännöstä eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa.

–En lähtökohtaisesti ole pikkujouluja kieltämässä, mutta käytännöt varmasti muuttuvat, hän lupasi.

Ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkava Mauri Pekkarinen (kesk.) sanoi, ettei hän tiedä kovin monta yhteisöä, jossa ei sinänsä uskalleta pitää pikkujouluja työpaikalla.

–Kyllä meillä sen verran pitää olla itsetuntoa ja kykyä valvoa tällaisten tapahtumien järjestämistä, että periaatteessa sellainen voisi olla eduskunnassa mahdollista. Mutta se, että istunto on samaan aikaan, on huono käytäntö. Siinä ennen kaikkea on uudelleen pohtimisen paikka.

"Sopeutumiseläkkeet eivät tästä päivästä"

Puhemies Paula Risikko otti kantaa myös kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin, joita eduskunnassa aiemmin pudonneille maksetaan. Niistä on tehty selvityksiä jo edellisen puhemiehen Maria Lohelan (sin.) aikana. Sopeutumiseläkkeiden poistosta on tehty myös kansalaisaloite, joka on täyttänyt 50 000 allekirjoittajan rajan.

–Käydään selvitykset kaikessa rauhassa läpi. Oma kantani on se, että nykymuotoisena sopeutumiseläkkeet eivät ole tästä päivästä. Nykymuoto ei sovi tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Muutoksia tulee, Risikko lupasi.

Kansalaisaloitteita Risikko pitää tärkeinä. Niitä on eduskunnan käsittelyssä peräti kuusi. Lisäksi kolme uutta on ylittänyt 50?000 allekirjoittajan rajan, joten nekin jätetään vielä eduskunnalle.

–Nyt on herätetty keskustelua siitä, onko järkevää aloittaa kansalaisaloitteet heti, kun on saatu jokin asia kovan väännön jälkeen sovittua. En pidä sitä kauhean huonona, mutta varmasti on paikka keskustella pelisäännöistä.

–Pidän kuitenkin tärkeänä, että kansalaisten ääni kuuluu. Olen jopa halukas tekemään muutoksia, jotta se kuuluisi vielä paremmin, Risikko sanoi.

Hän viittasi nykyaikaisiin digitaalisiin ja sähköisiin tiedonhankkimiskeinoihin, joiden avulla on mahdollista saada kansalaisilta palautetta.

Puhemiesvaalissa Risikko sai 157 ääntä. Eduskunnan puhemiehen paikka siirtyi kokoomukselle, koska siitä tuli perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajottua toiseksi suurin eduskuntapuolue.

Samalla oppositio sai paikan puhemiehistössä, kun sdp:n presidenttiehdokkaana ollut Tuula Haatainen valittiin toiseksi varapuhemieheksi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman piti tätä paluuna normaaliin parlamentaariseen käytäntöön. Haatainen ei halunnut arvioida, oliko siitä haittaa, kun tällä vaalikaudella oppositiolla ei tätä ennen ollut edustajaa puhemiehistössä.

–Se oli aiempiin vuosiin nähden poikkeuksellista, mutta nyt tilanne korjaantui. Se on tärkeä moniarvoisuuden kannalta. Sitä tasapuolisutta pitää varjella, että eduskunnassa kuuluu niin opposition kuin hallituspuolueiden ääni, Haatainen sanoi.

Sdp:n eduskuntaryhmä valitsee torstaina Tuula Haataiselle seuraajan sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtoon.

Paula Risikko lupasi eduskunnalle puolustavansa parlamentarismia ja vaalivansa avointa keskustelukulttuuria. Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelut saattavat kärjistyä.

–Runebergin päivänä sanon, että täällä saa ja välillä pitää puhua kuin Runeberg, mutta annetaan myös muiden puhua.

Risikko peräsi eduskunnalta myös herkkyyttä kuulla maan hiljaisten ääntä. Hän sanoi nähneensä terveydenhuollossa, että eniten apua tarvitsevat ne, jotka eivät jaksa huutaa.

Puhemies ei normaalisti osallistu päivänpoliittiseen keskusteluun. Risikko kuitenkin sanoi, ettei hän voi olla kertomatta mielipidettään, jos sitä kysytään ja joskus vaikka sitä ei kysyttäisi.