Uudistusmielinen Macron tulee vierailulle Suomeen – talouden Mozartiksi ristitty presidentti on tunnettu vakuuttavasta kädenpuristuksestaan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen puolisonsa Brigitte Macron vierailevat keskiviikkona ja torstaina Suomessa. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion vieraaksi saapuu Ranskan historian nuorin presidentti.

Komeetan lailla poliittisen uransa aloittanut 40-vuotias Macron tunnetaan uudistusmielisenä EU-intoilijana, joka on ajanut euroalueen ja EU:n lähentämistä Britannian EU-ero Brexitin vanavedessä. Noin vuodessa EU:n kultapojaksi kutsutun Macronin suosio Ranskassa on romahtanut. Suosiota ajavat alas Macronin mittavat reformit, turvamiesskandaali ja se, että kriitikoiden mukaan Macron on muuttunut ylimieliseksi ja etäiseksi vaalien jälkeen.

Puheenlahjat ja ihmissuhdetaidot siivittivät uran nousukiitoon

Tasavalta liikkeelle -puolue sai alkunsa liikkeenä vuonna 2016. Silloinen presidentti François Hollande oli muutama vuosi aiemmin nimittänyt sijoituspankkiirina työskennelleen Macronin talousministeriksi. Samana vuonna Macron erosi ministerinpestistä ja ilmoitti lähtevänsä ensimmäistä kertaa ehdokkaaksi vaaleihin. Hän löi presidentinvaalien toisella kierroksella äänivyöryllä äärioikeiston ehdokkaan Marine Le Penin.

Nopea nousu politiikan huipulle perustuu Macronin puheenlahjoihin ja ihmistaitoihin. Kerrotaan, että Macronin puheenlahjat huomattiin jo tämän opiskellessa Pariisissa. Macron pystyi seisomaan liitutaulun edessä ja voittamaan yleisönsä matiikkapulman kanssa, johon hän ei edes tiennyt ratkaisua, Pariisin oikeistopuolue Les Républicainsin kaupunginvaltuutettu Jean-Baptiste de Froment on kertonut.

–Oli selvää, että hän oli äärimmäisen kiinnostunut verkostoitumisesta ja on ihmissuhdenero, de Froment kertoo The Guardianin haastattelussa.

Macronin omaelämänkerran kirjoittaja François-Xavier Bourmaud kertoo The Guardianille, että Macron on omistautunut hyvän vaikutuksen tekemiseen, jopa vastustajiensa kanssa.

–Hän saa jokaisen tuntemaan itsensä tärkeäksi. Hän kättelee ja katsoo silmiisi. Hän kuuntelee sinua, kysyy kysymyksiä ja antaa vaikutelman siitä, että koko maailman kohtalo riippuu sanomastasi.

Bourmaud’n mukaan Macronin itsevarmuus tulee hänen isoäidiltään Manettelta, jota kirjailija kuvailee uudistusmieliseksi sosialistiksi, joka johdatti Macronin politiikaan jo nuorena. Macron on muistellut juoneensa kaakaota ja kuunnelleensa Chopinia isoäitinsä kanssa.

Pianoa soittavan presidentin sydäntä lähelle pääsee erityisesti klassinen saksalainen musiikki Bachista Beethoveniin. Macronin kiintymys uranuurtajiin ja edelläkävijöihin näkyy.

–Mozart on sama musiikille kuin Rimabaud on kirjallisuudelle. Nämä ihmiset onnistuivat tekemään asioita, joita kukaan ei ole tehnyt ennen heitä. He ovat neroja, Macron sanoi Der Spiegelin haastattelussa.

Turvamieskohu nakertaa suosiota

Kesällä Macron kohtasi tähänastisen presidenttikautensa vakavimman poliittisen kriisin. Niin sanotun Benalla-kohun keskiössä on Macronin turvamies Alexandre Benalla. Kohu on nakertanut Macronin suosiota ja ajanut osan Macronin ajamista tavoitteista pois aikataulusta.

Henkivartijaan liittyvän skandaalin käsittely poiki kaksi opposition epäluottamuslausetta, jotka maan hallitus selätti kuunvaihteessa.

Konservatiivisen opposition epäluottamuslause sai 143 ääntä, kun hallituksen kaatamiseen tarvitaan ääniä 289. Vasemmistoalliansin ehdotus sai vain 74 ääntä. Macronin oma puolue pitää hallussaan valtaosaa Ranskan parlamentin alahuoneesta, eli kansalliskokouksesta, eivätkä puolueen rivit rakoilleet luottamusäänestyksessä.

Poliittiset myllerrykset saivat pontta paikallismedian julkaisemasta videosta, jossa henkivartija pahoinpitelee mielenosoittajia.

Macronia on kritisoitu siitä, että hän erotti turvamiehensä vasta kun paikallinen lehdistö julkaisi videon, jossa näkyy, kuinka poliisivarusteisiin pukeutunut turvamies hyökkäsi vapunpäivänä mielenosoittajien kimppuun.

Kohu on saanut Macronin hallintoa lykkäämään perustuslakiuudistuksia ja nakertanut Macronin suosiota. Mielipidemittauksissa Macron on saanut vain noin 36 prosentin kannatuksen.

Kommunistisen veteraanikansanedustajan Andre Chassaignen mukaan skandaali paljastaa hallinnon nojaavan vahvasti presidentinvaltaan.

–Tämä paljastaa vaaleilla valitun monarkin keskittäneen valtaa äärimmäisen paljon, ja tämä horjuttaa vallanjaon perusperiaatetta.

Macron on kuitannut kohun "myrskyksi teekupissa". Macronin oma puolue pitää hallussaan valtaosaa Ranskan parlamentin alahuoneesta, eli kansalliskokouksesta.

Ranskassa presidentillä on ollut laajalti valtaa sen jälkeen, kun Charles De Gaulle ohjasi Ranskan niin sanottuun viidenteen tasavaltaan, jonka valtiosäännöllä presidentin valtaa lisättiin huomattavasti.

–Ranskan presidentin tehtävällä on merkittävä symbolinen arvo. Kaikki, mitä teet ja sanot – mutta myös se, mitä et sano, saa yhtäkkiä merkityksen, Macron on aiemmin sanonut Der Spiegelille.

Bestmanin mukaan pyrkimys vapauteen ohjaa Macronin valintoja

Vuosituhannen alussa Macron oli työharjoittelussa Lagosissa Ranskan Nigerian-suurlähetystössä. Hän on kertonut katsoneensa tuolloin televisiosta "ikäpolveaan määrittelevää poliittista hetkeä", jossa äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman presidenttiehdokas Jean-Marie Le Pen pääsi vuoden 2002 presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Hän sanoi pelänneensä tuolloin, että jos valtapuolueet eivät muutu radikaalisti, äärioikeisto voisi saada enemmän valtaa.

Tämän jälkeen Macron työskenteli sijoituspankkiirina Rothschildillä, jossa hänen tehtävänsä oli suostutella ja välittää kauppoja. Wall Street Journalille Macron on verrannut työtä prostituoituna toimimiseen. Sijoituspankkiirina Macron sai Financial Times -lehden mukaan lempinimen "talouden Mozart" ja tienasi huomattavan varallisuuden.

Macron ei tavoittele rahaa vaan vapautta, kertoo Macronin bestman, taloustieteilijä Marc Ferracci The Guardianin haastattelussa. Hänen mukaansa paras tapa ymmärtää Macronia on pitää mielessä vapaus.

–Kun hän lähti Amiensista, hän halusi olla vapaa elämään suhteessa Brigitten kanssa. Hän työskenteli Rothschildissa saadakseen taloudellista vapautta. Myöhemmin hän jätti talousministerin pestinsä saadakseen poliittista vapautta. Tämä [vapaus] ohjaa hänen valintojaan.

Der Spiegelin haastattelussa Macronilta kysyttiin, miten presidentin, poliitikon, tulee käyttäytyä, jos haluaa edistää asioita ja muuttaa historiaa.

–En usko, että yksittäisen henkilön on mahdollista tehdä merkittäviä asioita. Päinvastoin, uskon, että on mahdollista vain tietää, mitä tehdä tietyssä hetkessä kun on ymmärtänyt ajan hengen.

Keskustalainen Macron on sanonut, että hän ei yritä viedä ihmisiä politiikassa oikealle tai vasemmalle vaan haluaa yhdistää Ranskan kansaa.

–Sen voi tehdä vain yhdessä, muiden kanssa. Voimat täytyy yhdistää niiltä, jotka haluavat ottaa tämän askeleen. Sama koskee myös Eurooppaa.

Saksan tuki on elintärkeää Macronin EU-uudistuksille

EU-linjapuheessaan Macron esitti laajan kattauksen ideoita unionin integraation syventämiseksi. Hän varoitti Eurooppaa hajanaisuudesta ja maahanmuuttovastaisesta nationalismista Brexitin vanavedessä. Budjetin ja rahoitusmekanismien lisäksi Macron on ajanut EU:n yhteisen puolustuksen kehittämistä.

Macron ei voi edetä uudistuksissaan ilman EU:n taloudellisen ja poliittisen veturi Saksan tukea. Liittokansleri Angela Merkel ja Macron sopivat kesäkuussa euroalueen yhteisen budjetin luomisesta.

Macron pystyy linjaamaan EU-politiikkaa, sillä hänen puolueellaan on selkeä enemmistö maan parlamentissa. Tämä on EU-tasolla harvinaista.

Hän on myös lämmitellyt suhteita Venäjään aikana, jolloin Venäjän ja EU:n suhteet ovat olleet koetuksella Ukrainan kriisin ja siitä poikineiden talouspakotteiden, venäläisen kaksoisagentin myrkytystapauksen ja Syyrian tilanteen vuoksi. Venäjän ja Ranskan suhteet olivat jäiset Macronin edeltäjän Hollanden valtakauden lopulla. Hollande piti Venäjän toimia Syyriassa sotarikoksina.

Yksi yhteistyön väylä avautui keväällä kun Yhdysvallat irtaantui Iranin ydinsopimuksesta. Venäjä ja Ranska tukevat sopimusta yhdessä Britannian, Saksan ja Kiinan kanssa.

Rakastui teininä opettajaansa ja vei tämän myöhemmin vihille

Kotimaassaan Macron on myllännyt yhteiskuntarakenteita uusiksi päätähuimaavalla vauhdilla. Hän on kajonnut niin työvoimalakeihin, sosiaaliturvan eri alueisiin kuin verotukseenkin. Uudistukset ovat moderneja ja markkinatalousystävällisiä.

Macron raivaa etuisuuksia, joihin palkansaajat ovat tottuneet vuosikymmenten varrella ja reformit ovat kohdanneet massiivista muutosvastarintaa.

Macron on naimisissa entisen opettajansa kanssa. Brigitte Macron on miestään suositumpi – Paris Match -lehden mielipidemittauksen mukaan 67 prosentilla ranskalaisista on hänestä erittäin hyvä vaikutelma.

Pariskunta löysi toisensa 1990-luvulla kun Macron oli lukiossa ja naimisissa ollut kolmen lapsen äiti Brigitte Auzière (o.s. Trogneux) oli hänen opettajansa. Suhteesta syntyi skandaali, kun Auzière jätti perheensä nuoren opiskelijapojan takia. Parilla on ikäeroa 24 vuotta. He ovat olleet naimisissa vuodesta 2007. Brigitte Macronilla on kolme lasta ja seitsemän lastenlasta.

Telakkakiistasta särö Suomen ja Ranskan suhteisiin

Suomella ja Ranskalla on ollut hyvät suhteet lähes Suomen itsenäistymisestä lähtien. Ranska tunnusti Suomen diplomaattisesti ensimmäisten valtioiden joukossa. Suhteet syvenivät, kun Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995.

Tullin kauppavaihtotilaston mukaan Ranska oli Suomen 6. suurin tuontimaa vuonna 2017. Ranskasta tuotiin viime vuonna Suomeen tavaraa noin 2,3 miljardin arvosta. Ranska oli Suomelle 9. suurin vientimaa, sillä vuonna 2017 Ranskaan vietiin noin 1,8 miljardin edestä tavaraa.

Ulkoministeriön maatiedoston mukaan noin 80–100 suomalaisyrityksellä on tytäryhtiö tai jokin muu yksikkö Ranskassa. Näihin kuuluvat muun muassa Nokia, Kone, UPM-Kymmene sekä Metso. Ranskalaisyrityksiä toimii Suomessa arvioilta 110.

Suhteisiin tuli särö vuonna 2012, kun Oasis 3 -jättiristeilijän rakennusurakka meni sivu suun silloisen STX:n telakalta. Suomen valtio ei myöntynyt 50 miljoonan euron lainaa sisäpoliittisen väännön jälkeen ja tilaus meni STX:n Saint-Nazairen telakalle.

Suomi ei jäänyt kaupasta täysin nuolemaan näppejään – parisenkymmentä suomalaisyritystä sai alihankintatöitä.