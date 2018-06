Uudet päätoimittajat: Iltalehteä vetämään ensimmäistä kertaa nainen, MTV Uutisille oman talon mies

HELSINKI

Uudistuksia ja panostus nykyisiin vahvuuksiin. Näin lupaavat Iltalehden ja MTV Uutisten uudet vastaavat päätoimittajat.

–Tulemme kokeilemaan uusia painotuksia aihepiireissä. Esimerkiksi vanhemmuus on loputtomasti yleisöä kiinnostava aihe. Muita vastaavia ovat esimerkiksi treenaaminen, ravitsemus, teknologia ja psykologia – vaikkapa jutut siitä, miten aivot toimivat, Erja Yläjärvi kertoo.

Iltalehden vastaavana päätoimittajana syyskuussa aloittava Yläjärvi työskentelee tällä hetkellä Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä. Aiemmin Yläjärvi on toiminut muun muassa Kouvolan Sanomien päätoimittajana sekä STT:n uutispäällikkönä ja EU-kirjeenvaihtaja.

Aihepiirien lisäksi Yläjärvi haluaa uudistaa uutisten kerrontaa. Lukijat pitää koukuttaa juttuun heti sen alussa, Yläjärvi sanoo.

Nuorta yleisöä tavoitellaan jatkossa Yläjärven mukaan esimerkiksi Instagramissa.

–Iltalehden kohdeyleisöhän on läpileikkaus kaikista suomalaisista, mikä tekee työstä todella mielenkiintoista, Yläjärvi sanoo.

Yläjärvi on ensimmäinen nainen, joka on valittu suomalaisen iltapäivälehden vastaavaksi päätoimittajaksi. Hän on 41-vuotias.

Yläjärven isä oli Keskustan kansanedustaja Toivo Yläjärvi, joka toimi 90-luvulla Savon Sanomien toimitusjohtajana.

Edellinen vastaava päätoimittaja Kari Kivelä lopetti Iltalehdessä huhtikuussa, kun hän siirtyi johtamaan Alma Median uutta kuluttajamedioihin keskittynyttä liiketoimintayksikköä.

MTV Uutisten vastaavana päätoimittajana aloittaa Tomi Einonen, joka toimi vuosia entisen päätoimittaja Merja Ylä-Anttilan oikeana kätenä.

Einonen siirtyi uutistuotantojohtajan pestistä virkaatekeväksi päätoimittajaksi jo huhtikuussa, kun Ylä-Anttilan siirtymisestä Ylelle ilmoitettiin.

–Erittäin mukavaa aloittaa uudessa tehtävässä huippuammattilaistemme kanssa. Työnkuva ei varsinaisesti tule paljoa viime kuukausilta muuttumaan, mutta toki jatkossa kiinnitän vielä enemmän huomiota kokonaiskuvaan, Einonen sanoo.

Einonen kertoo, että MTV:llä tullaan kehittämään hänen myötään ennen kaikkea digitaalista tuotantoa. Erityisesti panostetaan liikkuvan kuvan lisäämiseen.

–Television puolella työ jatkuu tietysti perinteisten ohjelmiemme kuten Urheiluruudun, uutisten ja Huomenta Suomen parissa. Siellä on erinomaiset katsojaluvut ja jatkamme luonnollisesti niihin panostamista.

Einonen aloitti televisiossa vuonna 1996 Poliisi-TV:n toimittajana. Vuonna 1999 Einonen siirtyi MTV:lle uutistoimittajaksi ja -ankkuriksi.

–Ensi keväänä tulee täyteen 20 vuotta. MTV on journalistinen kotini.

Entinen päätoimittaja Merja Ylä-Anttila aloittaa Ylen johdossa syyskuun alussa.