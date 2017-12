Uudenvuoden muistio: kaikki Alkot kiinni, monet kaupat auki

Kauppojen aukiolo vaihtelee uutenavuotena, mutta esimerkiksi ruokakaupat pitävät laajalti ovensa auki.

Keskon mukaan K-ruokakaupat ovat laajalti auki myös vuodenvaihteessa, esimerkiksi K-supermarketeista aattona jokainen ja uudenvuodenpäivänä lähes jokainen.

Myös valtaosa S-ryhmän ruokakaupoista on uutenavuotena auki. Aattona lähes kaikki ovat auki, ja uudenvuodenpäivänäkin vain parikymmentä on suljettuina.

Alkot ovat kiinni sekä uudenvuodenaattona sunnuntaina että uudenvuodenpäivänä maanantaina.

VR:llä on kaukoliikenteessä aattona sunnuntaiaikataulut, mutta iltapäivästä ja illasta vuoroja on normaalia sunnuntaita vähemmän. 1.1. on sunnuntaiaikataulut.

Lähiliikenteessä on 31.12. sunnuntaiaikataulut ja N-junalla lisävuoro Helsingistä klo 23:57. Uudenvuodenpäivänä 1.1. on sunnuntaiaikataulut ja aamuyöllä lisälähtöjä.

Matkahuollon mukaan vuodenvaihteen pyhät aiheuttavat poikkeuksia bussiliikenteen aikatauluihin. Joitain vuoroja jää pyhinä ajamatta.

Postin omat myymälät ovat uudenvuodenaattona ja -päivänä kiinni. Kumppanipostit noudattavat omia aukioloaikojaan.