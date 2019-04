Useita nimekkäitä poliitikkoja on putoamassa eduskunnasta

Uudellamaalla kokoomus menettämässä yhden paikan, Väyrynen putoamassa ja Brother Christmas menossa läpi

Kokoomus on pitämässä paikkansa Uudenmaan vaalipiirin suurimpana puolueena. Kun äänistä on laskettu vaalipiirissä kaksi kolmasosaa, kokoomus on saanut äänistä 19,8 prosenttia. Toiseksi eniten ääniä on sosiaalidemokraateilla (18,2 prosenttia) ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (16,1 prosenttia). Lue lisää