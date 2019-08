Useimmat koululaiset siirtyvät tänään kesälaitumilta koulun penkille

Eurobarometri: EU-myönteisyys kasvanut, euron suosio ennätykseen

EU-komission julkaiseman kevään 2019 eurobarometrin mukaan kansalaisten myönteinen käsitys EU:sta on vahvistunut. EU:n suosio on suurinta kymmeneen vuoteen. EU-myönteisyys on lisääntynyt viime syksystä 23 jäsenmaassa 28:sta. Lue lisää