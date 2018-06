USA:n korkein oikeus piti Trumpin matkustuskiellon voimassa – listalla nyt Iran, Libya, Somalia, Syyria ja Jemen

Saturnuksen voi havaita tulevina öinä – "Harvinainen näky, kun planeetta on lähellä kuuta"

Saturnus on kirkkaimmillaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kun planeetta on auringon vastaisella puolella. Saturnus heijastaa auringon valoa, ja tässä asennossa se on parhaiten valaistu, kertoo Tähtitieteellisen seuran Ursan toimitusjohtaja Markku Sarimaa. Lue lisää