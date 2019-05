USA:n edustajainhuoneen puheenjohtaja Pelosi syytti oikeusministeri Barria valehtelusta

Tulli takavarikoi Silkkitien verkkopalvelimen, jonka kautta on käyty laajaa huumekauppaa

Tulli on takavarikoinut Silkkitie-nettikauppapaikan verkkopalvelimen ja sen sisällön. Anonyymissä Tor-verkossa toimivan kauppapaikan kautta on usean vuoden mittaan myyty huumeita ja muuta laitonta tavaraa. Silkkitie on tunnettu myös nimellä Valhalla.