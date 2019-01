Unkarin yleisradioyhtiön aamuohjelmassa vääristeltiin Suomen pääministerin sanoja – kovaa ryöpytystä: ”Hän sylkäisi omaa kansaansa päin naamaa”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) joutui perjantaina ankaran arvostelun kohteeksi Unkarin yleisradion puhekanavan Kossuth Radion ajankohtaislähetyksessä.

Sipilä nostettiin lähetyksessä esimerkiksi eurooppalaisesta poliitikosta, joka hyysää raiskauksiin syyllistyneitä maahanmuuttajia ja "sylkee omaa kansaansa päin naamaa".

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat. Sipilän sanojen vääristely tuli Suomessa esiin, kun Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Annastiina Kallius kirjoitti unkarilaisohjelmasta Twitterissä.

Toimittaja Katalyn Nagyn Huomenta Unkari -lähetyksessä oli perjantaina aiheena maahanmuutto ja siinä haastateltiin unkarilaista asiantuntijaa Georg Spöttleä .

Spöttle on Unkarin pääministeripuolue Fideszin käyttämä asiantuntija ja maahanmuuton vastustaja.

"Paikka ei ole politiikassa"

Unkarilainen oikeistoradikaali 888.hu-sivusto oli torstaina vääntänyt Sipilän uudenvuodentervehdyksestä oman versionsa otsikolla "Suomen pääministeri: Älkää vihatko maahanmuuttajia, vaikka he joskus tytön raiskaavat".

Radion aamulähetyksessä ryhdyttiin käsittelemään asiaa tältä pohjalta.

–Maahanmuuttajat ja heidän auttajansa ovat hyvin itsevarmoja erityisesti silloin, kun poliitikot antavat sellaisia lausuntoja kuten viimeksi Suomen pääministeri, toimittaja Nagy aloitti ohjelmassa.

–Hän sanoi, ettei tarvitse olla vihainen maahanmuuttajille, vaikka he välillä raiskaavat yhden tai kaksi pikkutyttöä, Nagy kerrotaan jatkaneen.

Georg Spöttlen mukaan on uskomatonta, että pääministeri lausuu tällaista.

–Oikeastaan hän sylkäisi omaa kansaansa päin naamaa tällä puheella, ryöpytys jatkui.

Taustalla sivuston otsikkoversio

Sipilä vetosi pääministerin uudenvuodentervehdyksessä kansalaisia pidättäytymään vihapuheista ja omankädenoikeudesta.

Kannanotto liittyi Oulun poliisitutkintaan, jossa selvitetään useita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ja jossa kaikki epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä.

–Ensinnäkin jokaisen tänne tulevan on noudatettava Suomen lakeja ja kunnioitettava jokaisen ihmisen koskemattomuutta. Tästä emme tingi tippaakaan. Toiseksi on syytä korostaa, että epäiltyihin rikoksiin ovat tässäkin tapauksessa syyllistyneet yksilöt, eivät väestöryhmät. Poliisi tutkii ja riippumaton oikeuslaitos tuomitsee. Vetoan, että tapahtumia ei käytetä vihan lietsontaan pakolaisia tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vastaan. Muistutan, että omankädenoikeuden käyttö on oikeusvaltiossa rikos, kuten myös vihapuheen viljeleminen, pääministeri Sipilä totesi tervehdyksessään.

Oikeusvaltio koetuksella?

Unkarin pääministeripuolue Fidesziä on Euroopassa arvosteltu siitä, että se on pääministeri Viktor Orbánin johdolla rapauttanut oikeusvaltiota, vaikeuttanut kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja sulkenut rajojaan monilta turvapaikanhakijoilta.

–Jokaisessa perheessä on hirveä lapsi. Pidän mieluummin tämän lapsen perheessä, jotta hänen kanssaan voi keskustella, EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul totesi marraskuussa Helsingissä, kun häneltä kysyttiin Fideszin mukana pitämisestä EPP:ssä eli Euroopan kansanpuolueessa (LM 7.11.).

–EPP rakentuu muun muassa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion pohjalta. Jos ei noudata näitä arvoja, EPP ei ole oikea perhe, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi tuolloin.

Kokoomuksen lisäksi kristillisdemokraatit on suomalaispuolueista mukana EPP:ssa.

Orbán vieraili itsekin EPP:n kokouksessa Helsingissä ja tapasi matkallaan myös pääministeri Sipilän virka-asunto Kesärannassa.