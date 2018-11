Vanhanen gps-häirinnästä: Tärkeää kertoa Venäjän suuntaan, ettei tällainen ole hyväksyttävää – ulkoministeriön mukaan häirintä Naton sotaharjoituksen aikana tuli Venäjän alueelta

Suomen on erittäin tärkeää reagoida gps-häirinnän tekijäksi arvioidun Venäjän suuntaan, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) STT:lle. Ulkoministeriö kertoi torstai-iltana, että gps-signaalin häirintä Naton Trident Juncture -sotaharjoituksen aikana tuli Venäjän alueelta.

Vanhasen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun gps-signaalia on häiritty ainakaan näin laajassa mittakaavassa ja kaikkien tieten. Vanhasen mukaan Venäjälle on kerrottava selvästi, ettei toiminta ole hyväksyttävää.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan on määrä saada ensi viikolla suullinen lisäselvitys asiasta ulkoministeri Timo Soinilta (sin.). Valiokunta sai yhden muistion jo alkuviikosta.

Vanhanen korostaa, että valtionjohto on keskeinen toimija asiassa ja että se on reagoinut kiitettävällä tavalla.

"Monet viranomaistahot selvittävät"

Suomen ulkoministeriö on vaitonainen gps-häirintätapaukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Ulkoministeriöstä ei annettu tietoa siitä, onko Suomi jo ollut yhteydessä Venäjään tapauksesta. Ministeriön mukaan asiaa käsitellään Venäjän kanssa diplomaattiteitse.

– Tästä ei nyt sen tarkempaa sanottavaa ole, mutta toki meillä on erittäin hyvin toimivat diplomaattisuhteet eli ulkoministeriöiden välillä normaalia, jatkuvaa vuorovaikutusta. Tämä on se diplomaattikanava, jossa tällaisia asioita normaalistikin hoidetaan, kertoi turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Sari Rautio STT:lle torstai-iltana.

Hän ei kertonut, mitkä Suomen viranomaiset selvittävät gps-häirintätapausta.

– Tässä on useammallakin taholla asiantuntemusta. Monet viranomaistahot selvittävät.

Ulkoministeriö kertoo toimittaneensa gps-häirintää koskevan selvityksen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle.

– Tällainen selvitys on mennyt tiistaina. Ihan tavanomainen tiivis muistio, Rautio sanoo.

Norja kertoi häirinnästä

Norjan puolustusministeriö kertoi tiistaina, että Venäjä häiritsi gps-signaalia viime viikolla päättyneen Naton sotaharjoituksen aikana. Norjan mukaan häirintäsignaaleja tunnistettiin 16. lokakuuta ja 7. marraskuuta välisenä aikana ja ne paikallistettiin Kuolan niemimaalle.

Suomen ulkoministeriö kertoi torstai-iltana tiedotteessaan, että Suomi pitää Norjan signaalihäirinnästä tekemiä havaintoja luotettavina.

– Asian teknisiä yksityiskohtia ei ole tarkoituksenmukaista avata julkisuudessa, ministeriö totesi.

Ulkoministeriöstä ei kerrottu STT:lle torstaina, perustuuko Suomen arvio gps-häirinnästä nimenomaan Norjan havaintoihin vai onko Suomella ollut käytössään muutakin materiaalia.

Sipilä luottaa norjalaisarvioon

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo luottavansa norjalaisarvioon gps-häirinnästä Lapissa. Sipilä kommentoi asiaa jo torstaina päivällä eli ennen ulkoministeriön ulostuloa asiassa.

– Minulla ei ole syytä epäillä norjalaisten arviota, Sipilä sanoi torstaina STT:lle.

Sekä Norjan että Suomen ilmailuviranomaiset varoittivat ilmailuliikennettä gps-suunnistuksen häiriöstä Lapin alueella.

Ulkoministeriön torstain tiedotteen mukaan Suomi lähtee siitä, että esimerkiksi ilmailuturvallisuus ei saa vaarantua tämäntyyppisen toiminnan vuoksi.

Viime sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla Sipilä arvioi, että epäilty gps-häirintä Lapissa oli tarkoituksellista toimintaa. Sipilä ei sunnuntaina ottanut tarkemmin kantaa siihen, minkä tahon epäillään olevan häirinnän takana. Hän sanoi kuitenkin, että Venäjällä tiedetään olevan kyvykkyyksiä vastaavaan häirintään.

