Ulkomaiset rekat verolle Suomessa, kotimaiselle raskaalle liikenteelle esitetty tienkäyttövero palautuisi käyttövoimaveron alennuksena

Iltalehti: Sininen tulevaisuus on saanut käyttöönsä perussuomalaisten entisen säätiön

Perussuomalaisista loikannut hallituspuolue Sininen tulevaisuus on saanut käyttöönsä perussuomalaisten entisen säätiön, kertoo Iltalehti. Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin on 9. lokakuuta merkitty muutos, jonka myötä vuonna 2006 perustettu Perussuomalaisten Tukisäätiö on nykyään JRT-säätiö. Lue lisää