Ulkomaalainen omistus lähellä varuskuntaa tai satamaa voi olla uhka

Hybridiosaamiskeskus lisää tietoisuutta vahingollisen vaikuttamisen keinoista. Jos laki ei määritä omistusta strategisten paikkojen lähellä, sitä voidaan käyttää vahingolliseen vaikuttamiseen.

EU- ja Nato-maiden yhteisen Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smithin mielestä laissa olisi hyvä määritellä, miten lähellä strategisia paikkoja ulkomaalainen voi omistaa Suomessa maata. Smith viittaa osaamiskeskuksen ensi viikolla julkaistavaan tuoreimpaan analyysipaperiin.

– Lainsäädännössä ei vielä ole sanottu ulkomaalaisten omistusoikeudesta kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Kuka omistaa maata sotilaallisten alueiden, varuskuntien, rautateiden, sähkömuuntajakokonaisuuksien ja satama-alueiden vieressä?

Smith ei tarkoita ulkomaalaisten kesämökkikauppoja alueilla, joissa ei ole turvallisuuden kannalta strategisia paikkoja.

Maanomistus on Smithin mukaan vain yksi esimerkki, miten lainsäädännössä on aukkoja, joita voidaan käyttää vahingoittamistarkoituksessa hyväksi. Neljä kuukautta sitten Helsingin Sörnäisiin perustetun Hybridiosaamiskeskuksen tehtävänä on lisätä jäsenmaiden tietoisuutta, millä erilaisilla tavoilla maan sisäisiin asioihin voidaan vaikuttaa. Hybridiuhka eli yhdistelmäuhka on monella tavalla pyrkimystä vaikuttaa omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Syksyllä Hybridiosaamiskeskus on julkaissut kolme strategista analyysipaperia, joissa on tarkasteltu yhdistelmäuhkien erilaisia ilmenemismuotoja.

Krimin valtaus muutti lakia

Smithin mukaan ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat vahvasti kietoutuneet toisiinsa.

– Jokainen valtio joutuu miettimään, miten muuttunut ympäristö otetaan huomioon lainsäädännössä. Kyse ei ole siitä, että lainsäätäjältä on mennyt jokin ohi, vaan on tullut uusia ilmiöitä.

Smith antaa toisen esimerkin.

– Kun Venäjä miehitti Krimin, paikalle ilmestyi sotilaita ilman merkkiä, joka kertoisi, minkä valtion sotilaita he olivat. Huomattiin, että lainsäädännössä ei ole määritelty, kenellä on laillinen oikeus vastata tunnustuksettoman taisteluryhmän toimintaan.

Koska taistelijat olivat sotilaallisessa varustuksessa, he olivat enemmän kuin tavallinen poliisi. Koska heillä ei ollut minkään valtion merkkiä, he eivät olleet sotilaita ja siinä tilanteessa ampuminen on laitonta. Suomessa asia korjattiin lainsäädäntöön kesällä.