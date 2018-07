Työvoimapulan ratkaisuksi halutaan luoda rohkeutta siirtyä työn perässä – Lounais-Suomi kaipaa osaajia

PORI

Miten suomalaisia tai ulkomaalaisia saataisiin houkuteltua Lounais-Suomeen töihin? Tätä pohdittiin torstaina usean Lounais-Suomen julkisen organisaation järjestämässä Suomi Areena-keskustelussa.

Lounais-Suomen talous kasvaa esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaan ja Turun telakan voimin ja monenlaiset yritykset tarvitsevat osaajia.

– Miten saadaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulta sekä osaajia että muuta työvoimaa Lounais-Suomeen? Uudellamaalla on 30 prosenttia Suomen työttömistä, juontajan toiminut entinen pääministeri Esko Aho sanoi.

Ongelmaa ratkomassa olleet kansanedustajat Lauri Ihalainen (sd.) ja Juhana Vartiainen (kok.) sekä henkilöstöpalveluyritys Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Rauhane n pohtivat eri keinoja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

– Usein siihen liittyy hyvin inhimillisiä asioita, miksi ihmiset eivät muuta työn perässä. Siihen tarvitaan siviilirohkeutta. Onneksi rohkeitakin on ollut. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaalla hetken työskennelleitä on muuttanut takaisin kotiseuduilleen ja työllistyneet, kun ansioluettelossa on ollut merkintä maineikkaalta työnantajalta, Vanhala-Rauhanen sanoi.

Ihalainen nosti esiin sen, että ihmisille pitää luoda rohkaisevat puitteet siirtyä työn perässä.

– Muutos pitää tehdä turvallisemmaksi kuin paikallaan pysyminen. Työttömyysturvan on luotava turvaa ja se voi olla myös tarvittava muutostekijä. Se olisi myös tärkeätä, että perheen kohdalla molemmille vanhemmille löytyisi töitä. Työnantajat voisivat luoda myös uusia konsepteja alihankintaan, Ihalainen mietti.

Vartiainen oli hieman eri linjoilla Ihalaisen kanssa ainakin työttömyysturvan yksityiskohtien suhteen.

– Se on hyvä, että meillä on Suomessa hyvä sosiaaliturva. Se aiheuttaa samalla sitä, ettei töitä tarvitse tehdä. Isossa kuvassa tarvitsemme sellaisen sosiaaliturvan, joka tuuppaa ihmisiä töihin. Työttömyysturva voi olla myös jarru. Siihen liityttävä velvoittavuutta, Vartiainen puhui.

Keskustelutilaisuuden viereen oli noin 20 kansalaisaktivistia järjestänyt mielenosoituksen aktiivimallia vastaan. Mielenosoittajat kysyivät päättäjiltä yritysjohtajien bonuksien oikeudenmukaisuudesta ja aktiivimallin toimivuudesta ja viittasivat toimeentulotukihakemusten kasvuun.

– Velvoittavuus tutkimusten mukaan lyhentää työttömyysjaksoja. Aktiivimalli on ollut ikävä asia, mutta se toimii, Vartiainen puhui.

Aho totesi ymmärtävänsä huolen aktiivimallista, mutta ei halunnut siitä keskustelua samaan yhteyteen, koska kyseessä oli keskustelu Lounais-Suomen työvoimapulasta. Aho sai yleisöltä aplodit toiminnastaan, mutta mielenosoittajat olivat närkästyneitä.

– Mikä paikka olisi sitten sopiva puhua aktiivimallista, jos ei tämä? On järkyttävää, miten työttömiä syyllistetään. He eivät norsunluutorneistaan tiedä, mitä on ihmisten todellisuus, mielenosoituksessa mukana ollut Milka Tommila kertoi.