Tutkinnanjohtaja Tikkakoski-jutusta: Esitutkinnassa on kuulusteltu noin viittä henkilöä

Poliisi varoittaa sähköpostikiristyksistä, väitteillä arkaluontoisista kuvista yritetään kiristää rahaa – "Salasanan mainitsemisella pyritään säikäyttämään"

Poliisille on alkusyksystä tehty jo yli 200 ilmoitusta sähköpostikiristyksistä. Sähköposteissa on väitetty, että lähettäjällä on hallussaan arkaluontoista video- tai kuvamateriaalia, jota tietokoneen kamera on tallentanut aikuisviihdesivulla vierailun aikana. Viestissä uhataan, että lähettäjän ilmoittamalle bitcoin-tilille on maksettava rahaa, jotta materiaalia ei levitettäisi. Lue lisää