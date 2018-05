Tutkimus: Vanhoillislestadiolaisille rikastuminen ei ole synti, yrittämistä tuetaan systemaattisesti

Yli 800 000 palkansaajan työehdoista sovittu viime vuosina – noin sata sopimusta ja yli sata työtaistelua

Elinkeinoelämän keskusliiton keräämän tilaston mukaan Suomessa on vuosina 2017–2018 solmittu noin sata uutta työehtosopimusta, joissa on sovittu yli 800 000 palkansaajan työehdoista. Yleissitovuuden perusteella näiden uusien työehtosopimusten piirissä on noin 1,19 miljoonaa palkansaajaa. Lue lisää