Tutkijajärjestön erikoislaatuinen tiedote: Maailmanloppu pysyy kahden minuutin päässä – tuomiopäivän kelloa ei siirretty

Ihmiskunta on yhä kahden minuutin päässä itse aiheutusta maailmanlopusta. Asiasta tiedottaa Tuomiopäivän kelloa ylläpitävä Bulletin of the Atomic Scientist -nimisen tutkijajärjestön johtokunta Chicagon yliopistosta.

Kello symboloi sitä, kuinka ihmiskunta on tuhoutumista itse aiheutetussa katastrofissa, kuten ydinsodassa. Kellon viisarit on tällä hetkellä asetettu kahden minuutin päähän keskiyöstä, joka symbolisoi tuhoa.

Lukemaa ei ole muutettu viime vuodesta, jolloin se siirtyi puoli minuuttia lähemmäs keskiyötä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Kellon pysyminen puolenyön läheisyydessä edustaa tutkijoiden mukaan vaarallista "uutta epänormaalia" tilannetta.

–Vaikka kelloa ei ole siirretty vuodesta 2018, tilannetta ei tulisi pitää vakauden merkkinä vaan voimakkaana varoituksena maailman johtajille ja kansalaisille, tutkijat totesivat tiedotteessa.

Vuosien tauon jälkeen kiihtyvä ydinaseiden kilpavarustelu, valtioiden kustantama harhatieto ja kasvihuonekaasujen jatkuvat päästöt vaikuttivat päätökseen pitää kello puolenyön läheisyydessä, chicagolaisryhmä kertoo.

Kello otettiin käyttöön vuonna 1947 varoittamaan mahdollisen ydinsodan seurauksista. Edellisen kerran yhtä lähellä keskiyötä kello on ollut vuonna 1953, jolloin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ydinasevarustelu alkoi kiihtyä.

Kauimpana puolestayöstä kello on ollut vuonna 1991 kylmän sodan päätyttyä, 17 minuuttia vaille.