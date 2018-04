Tutkija: Näkyvyyttä Jungnerille ja Harkimolle tiedossa – Arvoitus on, tarttuvatko kansan syvät rivit uuteen liikkeeseen

HELSINKI

Liike nyt ei ole puolue, vaan alusta. Ihmiset pystyvät yhdistyksen nettisivuilla ilmaisemaan kantansa erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tavoite on uudistaa politiikan tekemistä. Politiikan tutkija sanoo, että Liike nyt on uhka vanhoille puolueille vasta, jos se alkaa nimetä ehdokkaita.

Liike Nyt -nimellä kulkeva operaatio julkistettiin lauantaina aamupäivällä Ylen TV1:n Ykkösaamun-ohjelmassa. Ohjemassa olivat haastateltavina hankkeen puuhamiehet kansanedustaja Harry, Hjallis Harkimo ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja ja SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner .

– Mä haluan uudistaa politiikkaa, sitä tehdään vanhanaikaisesti. Nyt tarvitaan uusia elementtejä, Harkimo sanoi.

Hänen mukaansa Suomessa politiikkaa hoitaa liian pieni klikki. Uusi liike haluaa kuulla ihmisiä ja kunnioittaa demokratiaa.

Aamulla avautuivat myös Liike nyt -verkkosivut. Sivuilta ilmeni, että liikettä ovat olleet perustamassa Harkimon ja Jungnerin lisäksi Alex Nieminen , Helena Auramo , Karoliina Kähönen , Sarian Antila ja Tuomas Enbuske .

– Ketään kansanedustajaa ei ole pyydetty mukaan, Harkimo kertoi.

– Keskeiset nimet, Jungner, Harkomo ja Enbuske ovat olleet spekulaatioissa mukana, muut henkilöt eivät ole tuttuja. Nimekkäimmissä henkilöissä ei yllätystä ollut, arvioi erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Nykyisetkin puolueet haluavat muuttaa toimintaa

Verkkosivujen mukaan uuden liikkeen neljä yhteistä periaatetta ovat nämä: Jokaisesta on pidettävä huolta, markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan säännöt ovat reilut, ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa.

– Uskon että toimintakulttuurin muutos ja ihmisten osallistaminen on jo olemassa olevien puolueiden tavoitteissa.

Jos ihmiset saadaan kiinnostumaan poliittisesta kulttuurista, se on kaikille hyvä asia, Karimäki toteaa.

Harkimo vakuutti, että hänen motiivinsa uuden liikkeen perustamiselle ei ollut se, ettei hänestä tullut kokoomuksen ministeriä. Siitä, kuka kokoomusta Harkimon mielestä pyörittää ei tullut vastausta.

– Turha keskustella kuka kokoomusta pyörittää, mä lähdin sieltä.

Sote-ratkaisussa Harkimo sanoo äänestävänsä hallituksen esitystä vastaan, mikäli mikään ei muutu.

– Julkisen sektorin on pysyttävä ajajan paikalla. Uudessa systeemissä on paljon ongelmia, miksi vanha systeemi pitää romuttaa. Se maksaa jumalattoman paljon, esimerkiksi palkkojen harmonisaatio maksaa 700 000 miljoonaa euroa. En tajua mistä tulee kustannussäästö.

Sote-kapinaa hän ei sano järjestävänsä, muut saavat tehdä mitä haluavat.

Karimäen mukaan uusi liike on uhka poliittisille puolueille, mikäli se alkaa asettaa ehdokkaita.

– Vielä ei ole kuultu konkreettista siitä, tavoitellaanko poliittista edustusta. Jos tämä säilyy poliittisena liikkeenä, se on puolueiden kannalta helpompaa.

Vanhojen puolueiden muuttuminen riittäisi

Jungner kertoi ykkösaamussa muun muassa, että entinen sosiaalidemokraatti ja entinen kokoomuslainen löysivät toisensa yhteisten arvojen perusteella. Sellaisia arvoja ovat muun muassa ilmastonmuutos, heikommassa asemassa olevista huolehtiminen, markkinatalous ja yrittäjyys.

Jungnerin mukaan kaksikolle riittäisi se, että nykyiset puolueet toimisivat vuoden kuluttua toisella tavalla kuin nyt.

– Olisin hemmetin onnellinen, jos kaikki vanhat puolueet voisivat toimia toisin kuin nyt. Silloin voisin sanoa, että olemme onnistuneet.

Jungner painotti sitä, että Liike nyt -projektista ei tule puoluetta, koska se ei ratkaisisi mitään. Uuteen liikkeeseen on tulossa platformi, jossa ihmiset saavat verkossa sanoa mielipiteensä yhteiskunnallisista asioista.

Jungner korosti, että ei aio luoda uutta poliittista uraa eikä toivo, että hänen pitäisi asettua ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Muiden ehdokkuus olisi tietysti mahdollista.

– Jos ihmiset innostuu ja perinteiset puolueet ei uudistu, tietysti voi tulla Niinistö-tyyppinen liike.

Uutta tietoa on tihkunut uudesta poliittisesta liikkeestä pikku hiljaa tällä viikolla. Liike nyt - nimisestä yhdistyksestä oli tehty ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen keskiviikkona. Projekti varmistui torstaina, kun ensimmäisen kauden kansanedustaja Harry, Hjallis Harkimo erosi torstaina kokoomuksesta. Hän arvosteli kovin sanoin kokoomuksen johtamista ja päätöksentekoa. Kokoomuksessa Harkimon on tiedetty olleet turhautunut politiikkaan jo pitkään.

Mikael Jungner tuli julkisuuteen vasta lauantaina. Hän on viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja ja SDP:n entinen puoluesihteeri. Jungner on ollut myös kansanedustaja ja pääministeri Paavo Lipposen erikoisavustaja. Hän erosi SDP:n jäsenyydestä viime joulukuussa. Viimeinen pisara Jungnerille oli eduskunnan alkoholilain käsittely, jossa SDP äänesti kaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan nostoa vastaan.