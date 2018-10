Turvaseksipartio valisti ja testasi rajanylittäjiä Etelä-Karjalassa – "Matkalle kannattaa pakata omat kondomit mukaan"

Rajanylittäjiä on ollut tänä viikonloppuna vastassa erikoinen partio. Suomen Punaisen Ristin ja Hivpointin turvaseksipartiot ovat tarjonneet rajanylittäjille kondomeja ja nimetöntä hiv-testausta Lappeenrannassa Nuijamaan rajatarkastusasemalla ja Tohmajärvellä Niiralan raja-asemalla.

Hivpointin suunnittelija Mervi Valjus ei voi antaa tarkkoja lukemia siitä, kuinka monta ihmistä viikonlopun tempauksen aikana on testattu.

– Ihmiset ovat olleet tästä ihan hyvillä mielin. Olemme tavoittaneet porukkaa kivasti, ja testissäkin on ihmisiä käynyt, Valjus kuvailee.

Testaamiselle on tarvetta, sillä Etelä-Karjalassa todettiin viime vuonna ennätysmäärä hiv-tartuntoja kolmeenkymmeneen vuoteen.

– Etelä-Karjalan hiv-tilanne poikkeaa muun Suomen tilanteesta, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen sanoo.

– Pieneen väestömäärään nähden täällä todetaan enemmän hiv-tartuntoja kuin muualla Suomessa. Viime vuosina tartunnan saaneiden suomalaismiesten keski-ikä on ollut korkea, yli 60 vuotta. Noin puolet tartunnan saaneista on elänyt hiv-infektion kanssa pitkään ilman tietoa tartunnasta. Osa on myös tietämättään tartuttanut seksikumppaneitaan.

– Testaus kannattaa, koska sen avulla pääsee hyvän hiv-hoidon piiriin. Nykypäivän hiv-lääkkeet ovat tehokkaita ja estävät jatkotartunnat. Hoito on helppoa: useimmille riittää yhden tabletin ottaminen päivässä, Suomalainen jatkaa.

Riski saada hiv suojaamattomassa seksissä on korkeampi Venäjällä kuin Suomessa. Yli puolet suomalaisten hiv-tartunnoista tuodaan matkoilta. Myös tippuri- ja kuppatartunnoista huomattava osa saadaan matkoilla.

– Matkalle kannattaa pakata omat kondomit mukaan. Silloin voi olla varma siitä, että kondomit ovat oikeaa kokoa ja mahdollisimman turvallisia. Tositoimissa sopivat kondomit tulevat varmemmin käyttöön, mikä suojaa sekä itseä että kumppania. Oma positiivinen asenne turvaseksiä kohtaan voi pelastaa monelta harmilta, Joensuun Pluspisteen vastaava Minna Penttinen sanoo.

Hiv-testin tuloksen saa minuutissa

Maksuttomaan ja nimettömään hiv-testiin pääsi raja-asemien lähelle parkkeeratuissa testausautoissa. Pikatestin tuloksen sai minuutissa.

Valjuksen mukaan tulos on sataprosenttisen luotettava silloin, kun mahdollisesta tartuntakontaktista on kulunut kolme kuukautta. Pikatestin positiivinen tulos varmistetaan aina vielä suoniverinäytteellä.

– Hiljattain tuli mahdolliseksi hankkia hiv-kotitesti apteekista tai Hivpointin verkkokaupasta. Se antaa tuloksen 15 minuutissa. Sellaisen osto voi olla hyvä ajatus silloin, kun vaikkapa omassa terveyskeskuksessa asioiminen tuntuu syystä tai toisesta vaikealta, Mervi Valjus sanoo.

Hiv on kaukana kuolemantuomiosta

Hiv-positiivisen elämänlaatu on noussut kohisten parissa vuosikymmenessä.

– Nykyisellä hiv-lääkityksellä viruksen määrä elimistössä saadaan niin minimiin, ettei hiv tartu suojaamattomassakaan seksissä. Virus ei vaikuta normaaliin elämään: lääkityksen ansiosta voi saada terveitä lapsia, Valjus sanoo.

Viruksen kantajalle on tarjolla monenlaisia tukipalveluita.

– Ihmistä ei jätetä yksin tartunnan hetkellä, vaan on heti mahdollisuus keskustella asiasta. Hänet ohjataan heti hoidon piiriin. Myös sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään.

– Nykyään on helpompaa luoda toivoa ihmiselle. Monet tietävät jo valmiiksi, ettei hiv ole kuolemantuomio. Mutta tietysti alkusokki voi tulla tiedosta, että kantaa kroonista infektiota loppuelämänsä ajan, Mervi Valjus kertoo.