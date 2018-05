Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita on parannettu – maahantulon jälkeisiä tarkastuksia on kattavasti

Tulipalo tuhosi navetan Siilinjärvellä – kymmeniä eläimiä jäi liekkeihin

Pohjois-Savossa Siilinjärvellä aamulla syttyneessä navettapalossa on kuollut kymmeniä eläimiä. Pelastuslaitoksen mukaan noin 700 neliömetrin kokoisessa parsinavetan ja pihaton sisältäneessä rakennuksessa oli palon alkaessa sisällä yli sata eri-ikäistä nautaa. Viimeisimmän tiedon mukaan navettarakennus on tuhoutunut kokonaan, ja liekeistä saatiin pelastettu nelisenkymmentä eläintä, joista osa on lypsykarjaa ja osa nuorta karjaa. Pelastetuille eläimille on ryhdytty järjestämään väliaikaissuojaa. Lue lisää