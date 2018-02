Turun puukotusten esitutkinta on valmistunut – KRP: yksi uhri onnistui väistämään puukotuksen, tekijä näki itsensä ISIS:n soturina

Keskusrikospoliisi tiedotti Turun puukotuksen tutkinnasta keskiviikkona Vantaan Jokiniemessä. KRP:n mukaan miestä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehtävästä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Uhrien lukumäärä on pysynyt samana, mutta tekijän yksi uhri onnistui väistämän puukotuksen.

Turun viime kesänä tapahtuneen puukotuksen esitutkinta on valmistunut ja etenemässä syyteharkintaan. Keskusrikospoliisi tiedotti asiasta keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa Vantaalla.

–Tutkinta on päättynyt ja siirtyy syyteharkintaan, kertoo tutkinnanjohtaja Olli Töyräs keskusrikospoliisista.

–Esitutkintamateriaalia on kaikkiaan noin 1?400 sivua, hän jatkoi.

Turvapaikanhakijana Suomeen tullut marokkolainen Abderahman Bouanane tappoi kaksi ihmistä ja haavoitti yhdeksää Turun keskustassa viime elokuun 18:ntena 2017. Mies tähtäsi iskut uhriensa ylävartaloon ja päähän.

Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut puukkoiskua terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä. Yksi epäillyistä pystyi väistämään iskun, ja poliisi on tämän vuoksi lisännyt yhden rikosnimikkeen. Kahdeksan ihmistä loukkaantui puukotusten vuoksi.

–Yksi henkilö oli myös kohteena, mutta hän ei saanut hyökkäyksessä vammoja, Töyräs vahvisti.

Puukottajan puolustusasianajajana toimiva Kaarle Gummerus on aiemmin kertonut Lännen Medialle pitävänsä mahdollisena, että syytteet tulevat samalla nimikkeellä.

–Lopullisesti asian ratkaisee tietenkin syyttäjä tehdessään syyteharkintaa, arvioi Gummerus viime viikolla LM:lle.

Bouanane on myöntänyt teot mutta ei niiden terroristista tarkoitusta.

Poliisin mukaan yhtenä syynä tekoihin oli Syyrian Raqqaan tehdyt ilmaiskut.

–Hän näki itsensä ISIS:n asialla, kuvaili Töyräs keskiviikkona.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt Bouananen mielentilatutkimukseen jo esitutkintavaiheessa. Tutkinnanjohtaja on aiemmin kertonut, että mielentilatutkimus on teknisesti valmis, mutta toistaiseksi tuloksia ei ole julkistettu.

Käräjäoikeus valmis käsittelemään maaliskuussa

Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta kerrottiin viikolla Lännen Medialle, että oikeus on varautunut aloittamaan jutun käsittelyn maaliskuun lopussa. Viime viikolla istuntopäivämääriä ei ollut annettu.

Oikeus on raivannut jutun ratkomiseen tilaa tarvittaessa toukokuun loppuun saakka. Mikäli istunnot järjestetään vankilassa, yleisö ja media voivat seurata oikeudenkäyntiä Turun käräjätalolla videoyhteyden kautta.

Jutun vakavan luonteen takia käräjäoikeus tekee ratkaisunsa rikosasiasta kolmen tuomarin kokoonpanolla. Poikkeuksellisesti myös syyttäjiä on kolme, ryhmää vetää valtakunnansyyttäjänä tällä hetkellä toimiva Raija Toiviainen.