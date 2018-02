Turun puukotusjuttu syyttäjälle ensi viikolla — oikeudenkäynti todennäköisesti Turun vankilassa

Joukkopuukotusjutun esitutkinta on valmistumassa. Juttu siirtyy syyttäjälle ensi viikolla ja syyttäjäryhmä sekä tuomioistuin valmistautuvat jo käsittelemään juttua.

Turun puukotusjuttu siirtyy syyteharkintaan ensi viikolla. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo Lännen Medialle, että esitutkinta asiassa on lähes valmis.

–Juttu lähtee syyttäjälle ensi viikolla. Tiedotamme asiasta tarkemmin alkuviikosta, sanoo tutkinnanjohtaja Olli Töyräs KRP:sta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta kerrotaan Lännen Medialle, että oikeus on varautunut aloittamaan jutun käsittelyn maaliskuun lopussa.

–Alustava käsitys tällä hetkellä on, että pääkäsittely tulisi turvallisuussyistä järjestää Turun vankilassa, kertoo joukkopuukotusoikeudenkäynnin puheenjohtajana toimiva Tapio Katajamäki.

Katajamäki korostaa, että koska juttu ei ole vireillä käräjäoikeudessa, mitään pitäviä ratkaisuja oikeudenkäynnin järjestelyistä kuten istuntopäivien määrästä ei ole tehty.

Lännen Median saamien tietojen mukaan oikeus on raivannut jutun ratkomiseen tilaa tarvittaessa toukokuun loppuun saakka. Mikäli istunnot järjestetään vankilassa, yleisö ja media voivat seurata oikeudenkäyntiä Turun käräjätalolla videoyhteyden kautta.

Jutun vakavan luonteen takia käräjäoikeus tekee ratkaisunsa rikosasiasta kolmen tuomarin kokoonpanolla. Poikkeuksellisesti myös syyttäjiä on kolme, ryhmää vetää apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Turvapaikanhakijana Suomeen tullut marokkolainen Abderahman Bouanane tappoi kaksi ihmistä ja haavoitti kahdeksaa Turun keskustassa viime elokuussa. Mies tähtäsi iskut uhriensa ylävartaloon ja päähän.

Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut puukkoiskua terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä.

–Pidän mahdollisena, että syytteet tulevat samalla nimikkeellä. Lopullisesti asian ratkaisee tietenkin syyttäjä tehdessään syyteharkintaa, arvioi puukottajan puolustusasianajajana toimiva Kaarle Gummerus.

Bouanane on myöntänyt teot mutta ei niiden terroristista tarkoitusta.

–Laissa on kuitenkin selvät kriteerit, jotta tämä rikosnimike voi täyttyä.

Syytteennoston määräpäivä on 28. helmikuuta ja syyttäjäryhmä uskoo pysyvänsä aikataulussa.

–Se on tavoite ja tarkoitus. Kiirehän siinä tulee, mutta koska olemme olleet mukana myös esitutkintavaiheessa, kyllä tämä aika riittää, toteaa kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen.

Käräjäoikeus määräsi Bouananen mielentilaselvitykseen jo esitutkintavaiheessa. Tutkinnanjohjtaja Olli Töyräs kertoo Lännen Medialle, että teknisesti mielentilaselvitys on valmis.

–Tavoitteena oli koko ajan, että mielentilaselvityksen tulos on käytössä jo syyteharkintavaiheessa, syyttäjäryhmän Koistinen sanoo.

Mielentilaselvityksen tiedot eivät ole julkisia, tässä vaiheessa ei edes lopputulos eli se, oliko Bouanane puukotukset tehdessään psykiatrisesti arvioituna täydessä ymmärryksessä. Käräjäoikeuden mukaan tämä tieto tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä oikeudessa.

Tämä voi tapahtua jo ennen jutun pääkäsittelyä.

–Yleensä tämänkaltaiseen juttuun verrattavissa asioissa järjestetään valmisteluistunto. Lähtökohta siis on, että tutkimuksen pohjalta tehdyn lausuman loppupäätelmä tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä valmisteluistunnossa. Jos tuollaista istuntoa ei pidetä, julkiseksi tulemisen ajankohta on pääkäsittelyn alku, oikeuden puheenjohtaja Tapio Katajamäki sanoo.

Esitutkinnan aikana tehty mielentilaselvitys jouduttaa oikeuden ratkaisun antamista, koska tuomioistuimen ei tarvitse odottaa selvityksen valmistumista vaan se voi antaa lopullisen ratkaisunsa asiasta heti.

Tuomioistuin ei ole kuitenkaan sidottu mielentilaselvityksen tulokseen.

KRP on ollut koko esitutkinnan ajan hyvin vaitonainen jutun yksityiskohdista. Koistisen mukaan sama linja tulee jatkumaan myös syyteharkinnan ajan.

Esimerkiksi puukottajan julkaiseman manifestin sisältöä, muita vaihtoehtoisia iskupaikkoja tai kansainvälisesti etsintäkuulutetun uzbekinistanilaistaustaisen miehen kytköksistä tapahtumiin viranomaiset ovat yhä hiljaa.

–Ei tästä paljoa voi kertoa. Aineisto tulee julkiseksi, kun jutun käsittely oikeudessa alkaa, Koistinen sanoo.

Turun puukotuksiin syyllistynyt mies julkaisi ennen tekoaan sekä kirjallisen manifestin että viestipalvelu Telegramiin lataamansa videomanifestin. Poliisi kertoi jo esitutkinnan alkuvaiheessa ryhtyneensä analysoimaan viestin sisältöä väärintulkintojen välttämiseksi.

–Toki tulen käymään käännöksen tarkasti läpi päämieheni kanssa. Että onko käännös tehty oikein, sanoo puukottajan puolustusasianajaja Gummerus.

Puukotusten jälkeen poliisi antoi kansainvälisen etsintäkuulutuksen Turussa asuneesta uzbekinistalaistaustaisen miehestä. Mies poistui Suomesta viime kesänä, eikä poliisi ole toistaiseksi kertonut tavoittaneensa häntä.

Poliisi ei ole paljastanut, missä roolissa miestä haluaa kuulla.

Rebekka Härkönen