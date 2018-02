Turun puukotukset kestivät "3 minuuttia ja 465 metriä" – poliisi: veriteon tapahtumaketju alkoi jo Kaarinasta

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Turun puukotuksia koskevan esitutkinnan, ja kokonaisuus etenee syyttäjälle vielä tämän viikon aikana. Poliisin mukaan tekijä koki olevansa Isis-järjestön asialla.

Turun puukotukset kestivät elokuun 18. päivänä 2017 vain muutaman minuutin verran, mutta tekijä oli alkanut valmistautua tekoon jo hyvissä ajoin.

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut puukotuksia koskevan esitutkinnan valmiiksi, ja poliisi tiedotti päivän tapahtumista ja tutkinnasta keskiviikkona Vantaalla.

Puukotuksen tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Olli Töyräs tiivisti, että tapahtumat kestivät "kolme minuuttia ja 465 metriä".

–Sen kolmen minuutin ja matkan aikana kaksi ihmistä sai surmansa ja kahdeksan ihmistä loukkaantui, Töyräs totesi.

Poliisi on tutkinut tapausta kahtena terroristisena tarkoituksena tehtynä murhana ja yhdeksänä terroristisena tarkoituksena tehdyn murhan yrityksenä.

Kahdeksan haavoittuneen lisäksi yksi henkilö oli onnistunut väistämään tekijän puukoniskut.

Esitutkinta on kestänyt kaikkiaan puoli vuotta, ja esitutkintamateriaalia on kaikkiaan kertynyt 1?400 sivua. Töyräs kertoo, että poliisi on pyrkinyt selvittämään tapahtuman taustat ja syyt mahdollisimman hyvin.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoo tapahtumista videolla:

Tekijä tunnustanut

Puukotusten tekijä, marokkolainen Abderrahman Bouanane, on tunnustanut esitutkinnassa teot.

Poliisi perustaa näkemyksensä terroristisesta tarkoituksesta useisiin asioihin, muun muassa siihen, että tekijän tietokoneelta löytyi esitutkinnassa lukuisia terroristijärjestö Isisiin liittyviä valokuvia ja videoita. Hänen internet-selaushistoriansa myös kieli Isis-sympatioista.

Isis-järjestön materiaali oli poliisin mukaan alkanut kiinnostaa tekijää kolme kuukautta ennen iskua, ja hän oli halunnut näyttää aineistoa myös muille.

Tapahtumat alkoivat Kaarinasta

Perjantain 18. päivän tapahtumat alkoivat puolenpäivän aikaan Kaarinasta. Tutkinnanjohtaja Töyräs kertoo, että epäilty oli ollut tuttavansa luona yötä ja ottanut tämän luota kaksi Ikean keittiöveistä mukaansa ja lähtenyt kohti Turkua.

–Hän on silloin jo todennäköisesti päättänyt tekonsa, sanoo Töyräs.

Aluksi matkaa oli tehty polkupyörällä ja myöhemmin linja-autolla. Hän oli käynyt Aurajoen varrella sijaitsevassa moskeijassa ja sen jälkeen käynyt Turun tuomiokirkon läheisessä puistossa.

Matkan aikana hän oli ladannut oman, aiemmin kuvaamansa manifestin Telegram-viestintäpalveluun. Lopulta hän oli saapunut Turun linja-autoasemalle.

Tekijä oli Töyräksen mukaan aikonut tehdä ensimmäisen tekonsa jo asemalla. Hän oli nähnyt siellä lomalle lähtevän varusmiehen, jota hän oli ensiksi aikonut puukottaa.

–Varusmies edustaa sotilasta, ja sotilas edustaa valtiovaltaa, näin se hänen ajatuskulkunsa on saattanut mennä. Ja kun Suomen valtio on mukana Syyrian kriisissä hänen näkemyksensä mukaan, niin myös varusmieheen, sotilaaseen, kohdistettu väkivalta on oikeutettua, Töyräs toteaa Lännen Medialle.

Hän oli kuitenkin luopunut aikeistaan, koska paikalle oli tullut muita ihmisiä. Sen sijaan tekijä hyppäsi linja-autoon ja lopulta Turun Kauppatorille.

Olli Töyräs selventää videolla miehen aikeita hyökätä varusmiehen kimppuun:

Kauppatori valikoitui iskupaikaksi

Turun Kauppatorin tapahtumat kävivät nopeasti. Neljää uhria puukotettiin Aurakadun ja Yliopistonkadun risteyksen kupeessa, ja yksi uhreista kuoli.

Bouanane oli poliisin mukaan myös yrittänyt puukottaa tässä yhtä henkilöä, mutta henkilö oli kyennyt väistämään iskut.

Seuraavat uhrit tulivat Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun risteyksessä. Siellä kuolivat yksi ja loukkaantui kolme.

Poliisi sai miehen kiinni Brahenkadulta, jossa tämä oli vielä onnistunut puukottamaan kahta ihmistä. Toinen partion poliisi oli käyttänyt mieheen etälamautinta, kun taas toinen ampui tätä jalkaan.

Kaikki oli ohi muutamassa minuutissa, ja kaikkiaan päivän tapahtumat Kaarinasta Brahenkadulle kestivät noin kolme tuntia.

–Lounais-Suomen poliisi toimi tilanteessa äärimmäisen ripeästi ja ammattitaitoisesti, sanoi keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Tero Kurenmaa keskiviikkona.

Puukottaja katsoi olevansa Isis-järjestön asialla

Tutkinnanjohtaja Töyräksen mukaan tekijä katsoi olevansa Isis-järjestön asialla kostaakseen Syyrian tapahtumia.

Esitutkinnassa Bouanane on kertonut poliisille iskun syynä muun muassa länsiliittouman tekemät ilmaiskut Syyrian Raqqaan. Isis-järjestö on johtanut toimintaansa Raqqasta.

Lisäksi mies on poliisin mukaan tunnustanut huutaneensa tekojen aikana "allahu akbar". Tekijä oli valikoinut uhrinsa poliisin mukaan sattumanvaraisesti. Hän toimi teoissa poliisin mukaan myös yksin.

–Tämä väkivallanteko on kohdistunut täysin viattomiin sivullisiin, sanoo Töyräs.

Seuraavaksi puukotuksia koskeva kokonaisuus etenee syyteharkintaan. Töyräksen mukaan juttu siirretään Valtakunnansyyttäjänvirastolle vielä tämän viikon aikana. Syytteiden nostamisesta päättää lopulta syyttäjäryhmä, jota vetää valtakunnansyyttäjän sijaisena tällä hetkellä toimiva Raija Toiviainen.