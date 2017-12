Turun joukkopuukotuksesta yksi on yhä etsintäkuulutettu – poliisi voi viedä syyteharkintaan ilmankin

Poliisi on lopettanut Turun joukkopuukotuksesta epäillyn kuulustelut, mutta kansainvälisellä etsintäkuulutuksella tavoiteltu mies on yhä kadoksissa. Ainakin osa tutkintavankeudesta vapautetuista aikoo hakea korvausta valtiolta. Pidätettynä ollut on saanut jo korvauksia.

Keskusrikospoliisi aikoo siirtää Turun joukkopuukotuksen syyteharkintaan, vaikka kansainvälisen etsintäkuulutuksen piirissä olevaa uzbekistanilaistaustaista miestä ei tavoitettaisi.

Poliisi on yrittänyt tavoittaa Turussa asunutta, mutta Suomesta viime kesänä poistunutta miestä kuulustelua varten. Poliisi ei ole tarkentanut, missä roolissa se haluaisi miestä kuulla.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoo Lännen Medialle, että juttu lähetetään syyteharkintaan tarvittaessa ilman etsintäkuulutetun tavoittamista.

–Hän on yhä tietymättömissä, mutta emme jää odottamaan hänen tavoittamistaan vaan viemme pääjutun maaliin.

Epäilty on mielentilatutkimuksessa

Elokuisesta joukkopuukotuksesta epäilty marokkolaismies on parhaillaan mielentilatutkimuksessa. Vuonna 1994 syntynyttä miestä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Turun keskustassa kaksi ihmistä kuoliaaksi puukottanut ja kahdeksaa haavoittanut epäilty on myöntänyt teot mutta kiistänyt tehneensä niitä terroristisessa tarkoituksessa.

–Ei ole yksinkertaista määritellä, ovatko kyseessä terroristiset rikokset vai tavalliset henkirikokset. Se kysymys on vielä auki. En ota asiaan kantaa ennen kuin meillä on koko tutkinta-aineisto käytössämme, sanoo epäillyn asianajaja Kaarle Gummerus.

Tutkinnanjohtaja Töyräs sanoo, ettei epäiltyä ole enää kuulusteltu.

–Emme halua häiritä mielentilatutkimuksen tekemistä, mutta ei epäillyn kuulustelemiselle olisi ollut tarvettakaan.

Jutun tutkinnassa on kuulusteltu todistajia myös ulkomailla.

–Juuri saimme yhden oikeusapupyynnön takaisin Euroopasta. Ulkomailla on kuulusteltu muutamia henkilöitä, Töyräs selvittää.

Töyräs arvioi, että juttu on luovutettavissa syyteharkintaan tammikuun lopussa.

Ainakin yksi vapautettu saanut koppikorvauksia

Ainakin osa Turun joukkopuukotuksen vuoksi pidätettynä tai vangittuna olleista mutta sittemmin vapautetuista miehistä on Lännen Median tietojen mukaan hakenut tai aikoo hakea valtiolta korvauksia.

Niin sanotut koppikorvaukset ovat olleet Suomessa keskimäärin reilut sata euroa vuorokaudelta, mutta Turun tapaukseen liittyvissä hakemuksissa tultaneen nostamaan esille korvausta korottavana tekijänä jutun saama julkisuus.

Poliisilla oli tutkinnan alkuvaiheessa vangittuna pääepäillyn lisäksi kolme ulkomaalaistaustaista miestä, mutta nämä vapautettiin tutkinnan edetessä eikä heitä enää epäillä osallisuudesta tekoon. Yksi miehistä oli vangittuna todennäköisin syin epäiltynä ja kaksi lievemmällä syytä epäillä -perusteella.

Juttuun liittyen on maksettu jo ainakin yksi korvaus. Kyse on yli kolme vuorokautta pidätettynä olleesta miehestä.

Miehestä oli jätetty myös vangitsemisvaatimus, jota ei kuitenkaan käsitelty, koska poliisi vapautti miehen ennen sitä. Valtiokonttori on maksanut miehelle 660 euron kärsimyskorvaukset.