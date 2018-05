Turun joukkopuukotuksen sankari Hassan Zubier halusi vielä puhua oikeudessa – "Hänet olisi mestattu Isisin alueella"

Pyörätuoliin Turun joukkopuukotuksessa joutunut Hassan Zubier halusi puhua tiistaina oikeudessa, kun vuorossa olivat kaikkien osapuolien loppulausunnot.

Zubier sanoi syytetty Abderrahman Bouananen olevan pelkuri ja terroristi. Bouanane on läsnä käsittelyssä ja kuuli Zubierin sanat.

– Bouanane on osoittanut täydellistä empatian ja katumuksen puutetta. Hän on naureskellut oikeudessa ja hänet jouduttiin myös poistamaan salista käsittelyn aikana. Hän osoitti pelkuruutta tekonsa aikana, koska hän iski takaapäin ja valikoi uhreikseen puolustuskyvyttömiä naisia. Miehiä hän pyrki väistämään, Zubier puhui.

Hassan Zubier korosti myös sitä, ettei Bouanane tiedä juuri mitään islamin uskonnosta.

– Hänellä on niin lapselliset tiedot islamista, ettei edes terroristijärjestö Isis halua koskea häneen pitkällä tikullakaan. Bouanane on lisäksi käyttänyt huumeita, mikä on islamin vastaista. Hänet olisi mestattu Isisin alueella. Bouanane ei lisäksi edes välittänyt, olivatko hänen uhrinsa muslimeja vai kristittyjä, Zubier puhui.

Zubier arvosteli lisäksi sitä, että medialle annettiin mahdollisuus kuvata syytettyä oikeuskäsittelyn alkaessa viikkoja sitten, koska se toi Bouananelle Zubierin mielestä liikaa huomiota.

Puolustusasianajaja Kaarle Gummerusta Zubier kritisoi kylmäkiskoisuudesta uhrien korvaussumista neuvoteltaessa.

Toistaiseksi puhuneet uhrien edustajat ovat olleet syyttäjien kanssa samaa mieltä siitä, että kyseessä olivat terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat ja murhanyritykset.

Zubier ja muutkin toivoivat Bouananelle elinkautista vankeusrangaistusta.

– Haluaisimme, ettei hän pääse koskaan vapaaksi, Zubier sanoi.

Puolustuksen loppulausunto annetaan vielä myöhemmin iltapäivällä.