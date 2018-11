Tulolistan yllätysnimi lupaa hävittää maksuviiveet rahansiirroissa

Yllätysnimenä ansaintalistalla kolmenneksi noussut jyväskyläläinen Alexander Hanhikoski on rahoitusalan startup-yrityksen perustaja. Pikasiirto-yritys on reaaliaikaiseen ja pankkienväliseen rahansiirtoon keskittyvä yritys, joka mainostaa, että sen sovelluksen avulla yritykset voivat maksaa muun muassa palkat ja laskut aiempaa nopeammin.

Hanhikoski nousi Suomen eniten tienanneiden listalla kolmanneksi tuttujen Supercell-nmimien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan jälkeen 24,6 miljoonan euron pääomatuloilla.

Pikasiirto on vuonna 2014 perustettu Jyväskyläläinen start up -yritys. Yritys on saanut rahoitusta Finnveralta.

Hanhikoski on opiskellut informaatioteknologiaa Jyväskylässä ja Aalto-yliopistossa.

Hanhikoski kertoi Kauppalehden haastattelussa kolme vuotta sitten, että yrityksen idea perustuu pankkien välisten rahansiirtoviiveiden poistamiseen. Viiveet voivat olla useita päiviä.

Hanhikoski kertoi haastattelussa, että käytännössä viiveen poistaminen tapahtuu niin, että palvelulla on tilit jokaisessa pankissa ja se tekee pankkien sisäisiä tilisiirtoja, jolloin viivettä ei ole.

Hankikoski kertoi alussa hoitaneensa rahansiirrot käsi.

–Kolme ensimmäistä kuukautta sain puhelimeeni hälytyksen, kun piti tehdä siirto. Lopulta en pystynyt enää nukkumaan, Hanhikoski kertoi Kauppalehdelle.