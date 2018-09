Tullin ylijohtaja: "Tilanne ei varmasti ole kenenkään etu" – Suomen tulli otti autovakuusasian esille Venäjän kanssa

Suomen tulli on selvittänyt tänään maanantaina tilannetta, joka johtuu Venäjän tullisääntelylain muutoksesta. Venäjä ei tiedottanut lakimuutoksesta etukäteen, joten se tuli yllätyksenä Suomen tullille ja rajavartiolaitokselle.

Tulli ilmoitti ottaneensa asian esiin virallisella tasolla Venäjän federaation tullin kanssa ja lähettäneensä kirjeen Venäjän tullin pääjohtajalle.

Kirjeessä pyydetään Venäjän tullia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta saataisiin aikaan sellainen ratkaisu, jossa ajoneuvoliikenne Suomen ja Venäjän välillä voitaisiin palauttaa lain voimaan tuloa edeltävälle tasolle.

Tullin ylijohtaja Jarkko Saksan mukaan kyse saattaa olla, että Venäjä ei ole huomioinut, että Suomessa suuri osa autoista on rahoitussopimuksella hankittuja.

– Sitä kautta on syntynyt hieman yllättävä tilanne. Alkuperäinen tarkoitus tuskin on ollut se, että liikenne jotenkin merkittävästi rajoittuisi, Saksa arvelee.

Koskee yksityiskäytössä olevia ajoneuvoja

Suomalaisten bensanhakua itärajalla rajoittanut Venäjän uusi tullilaki tuli voimaan viime viikon tiistaina. Sen mukaan ulkomaisen auton omistaja voi viedä verovapaasti maahan vain yhden ajoneuvon kerrallaan.

Lain määräys koskee vain yksityiskäytössä olevia ajoneuvoja, ei kaupallista ajoneuvoliikennettä.

Tämä on aiheuttanut ongelmia kuljettajille, joiden auto on pankin tai rahoituslaitoksen omistuksessa osamaksun tai leasing-sopimuksen vuoksi.

Esimerkiksi jos tietyn rahoitusyhtiön omistama auto on ylittänyt Venäjän rajan, toinen saman yhtiön auto pääsee rajan yli vasta kuin edellinen on palannut Suomeen – tai maksamalla takuumaksun.

Auton merkin ja vuosimallin mukaan laskettu maksu saattaa kuitenkin nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Jos auton haltija ei suostu sitä maksamaan, ajoneuvo käännytetään.

– Prosessi on tällä hetkellä hyvin epäselvä, mikä se summa per auto on, miten se maksetaan ja miten se saadaan takaisin. Käytännössä rahoitusyhtiöiden omistamien autojen matka tyssää ikävällä tavalla.

Saksan mukaan Tullin tietoon ei ole tullut tapauksia, jossa autoilija olisi joutunut maksamaan vakuuden.

Ei vain Suomen rajoilla

Lain tarkoituksena on estää turistiautona tuotujen autojen jääminen veroitta Venäjälle. Tullin mukaan uusi laki koskee kaikkia Venäjän rajoja, ei pelkästään Suomea.

Venäjä soveltaa uutta lakia yhtenäisesti itärajan ylityspaikoilla.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) arveli sunnuntaina MTV:n uutisissa, että Venäjän uusilla tullimääräyksillä on haettu ratkaisua johonkin muuhun ongelmaan. Esimerkiksi siihen, että jossakin päin Venäjää joku on tuonut useita autoja maahan muuhun kuin turismikäyttöön.

– Venäjä on suuri maa ja tällä yritetään puuttua siihen, että väliaikaisesti maahantuotuja autoja ei rekisteröidä tai käytetä siellä veroja maksamatta. Se, että tilanne muodostui tämän tyyppiseksi, ei ole varmasti kenenkään etu. On aika selvää, että nämä henkilöt, jotka ovat rahoituksella autoa hankkineet, heillä on intresseissä myös tuoda auto Venäjältä takaisin, Saksa toteaa.

Rajapaikoilla ei ruuhkia tällä hetkellä

Uudet tullimääräykset aiheuttivat lauantaina Vaalimaan raja-asemalla kilometrin pituisen jonon. Kymmeniä suomalaisia autoilijoita kääntyi tai käännytettiin takaisin. Sunnuntaina raja-asemilla oli jo tavanomaista hiljaisempaa.

– Saimme käytännössä vasta perjantaina iltapäivällä varmistettua, minkälainen rajoitus siinä on kyseessä. Sen jälkeen sana kiiri hyvin median kautta. Perjantaina ja lauantaina liikenteeseen lähteneille se tuli valitettavasti yllätyksenä.

Tullin mukaan ruuhkat ovat nyt purkautuneet.

– Tieto on saavuttanut suomalaiset matkailijat aika hyvin ja tällä hetkellä rajapaikoilla ei ruuhkia juuri ole. Kaupalliseen liikenteeseenhän tämä ei vaikuta.

Milloin tilanne sitten normalisoituisi, sitä Jarkko Saksa ei osaa sanoa.

– Olemme reagoineet ja vedonneet venäläiseen osapuoleen, että tilanteeseen löytyisi jokin sujuva ja hyvä ratkaisu.