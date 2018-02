"Tuli iso lommo Patrian panssariin" – Patria pitää Uganda-tapaukseen liittyvää virhettä pienenä

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo avasi keskiviikkona medialle kaikkea sitä, mitä Patrian tiedossa on yhteistyöstä Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen kanssa.

Patria on tehnyt sisäistä selvitystä liittyen 12. helmikuusta alkaneeseen Uganda-uutisointiin ja Patrian osuuteen asiaan.

– Olen surullinen liikemiehen omaisten puolesta ja pahoillani myös patrialaisten puolesta. Nyt ei ole helppoa olla patrialainen, Isotalo sanoi tilaisuuden aluksi.

Patria ei ole Isotalon mukaan maksanut kuolleelle liikemiehelle korvauksia siitä, että liikemies on sanonut esittelevänsä Patrian esitteitä Ugandassa ja Mosambikissa.

Isotalon mukaan Patrian toiminnassa on syntynyt virhe siinä kohtaa, kun liikemiehelle on myynnistä annettu kirje, joka on antanut syytä olettaa liikemiehen olevan Patrian asialla.

– Se on prosessiemme vastaista. Toimiala on äärettömän herkkä. Pienestä virheestä on syntynyt vyöry, joka johti isoon lommoon Patrian panssarissa. Rikosta ei Patrian osalta ole tapahtunut. Lisäämme koulutusta yrityksen sisällä, Isotalo puhui tiedotustilaisuudessa.

Ugandassa menehtynyt noin 40-vuotias suomalainen liikemies oli yhteydessä Patriaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2016. Yhteydenotossa liikemies esiintyi suuren pakistanilaisen yritysryppään edustajana. Myöhemmät yhteydenotot liikemiehen taholta liittyivät Qatariin, Singaporeen, uudelleen Pakistaniin ja lopulta Ugandaan ja Mosambikiin.

– Liikemies pyysi sähköpostilla 1. helmikuuta lupaa näyttää Patrian julkisia markkinointiesitteitä Afrikan matkallaan. Myyntipäällikkö toimitti kaksi kirjettä (Uganda & Mosambik), jossa annetaan Patrialta lupa esitellä esitteitä. Liikemies kuittasi saaneensa kirjeet. Kaiken kaikkiaan myyntipäällikön ja liikemiehen välillä vaihdettiin 18 sähköpostia ja oli neljä yhteistä tapaamista. Tämän lisäksi on vaihdettu kaksi sähköpostia BPS-prosessia hoitavan henkilön kanssa, Patrian tiedotemateriaaleissa sanotaan.

Lindénin kanssa Patrialla ei ole yhteistyötä

BPS-prosessilla tarkoitataan Patrian valintaprosessia, jossa tarkistetaan muun muassa yhteistyökumppanin tausta, maine ja suositukset.

Ugandassa niin ikään olleen ex-ministeri Suvi Lindénin kanssa Patrialla ei yrityksen mukaan ole minkäänlaista yhteistyötä.

Pearl of Africa -hotellissa kuolleen suomalaisen elimistöstä löydettiin Ugandan median mukaan tuntemattomia aineita, huumausaineiden yhdistelmiä ja myös hyönteismyrkyn kaltaisia aineita. Näin on kertonut muun muassa ugandalainen Daily Monitor -julkaisu. Ugandan poliisi tutkii miehen kuolemaa murhana.

Ei näillä näkymin uusia irtisanoutumisia

Patria tiedotti viime perjantaina, että yrityksen Land-liiketoiminnan johtaja Mika Karin kanssa on yhdessä sovittu, että hän jättää tehtävänsä ja kantaa omalta osaltaan vastuun tapahtuneesta virheestä. Lisäksi Land-liiketoiminnan markkinointi- ja myyntijohtaja Juha Simola on yhteisymmärryksessä Patrian johdon kanssa päättänyt erota tehtävästään.

– Myös liikemiehen kanssa yhteydessä olleen myyntipäällikön kanssa on yhteisymmärryksessä sovittu, ettei hän jatka Patrian palveluksessa. Jos uutta tietoa ei tule, uusia irtisanoutumisia ei tule, Isotalo kertoi.

Isotalo uskoo, ettei Patriassa tehdä enää samanlaisia virheitä. Tämä pyritään varmistamaan muun muassa koulutuksella ja päätöksenteon viemistä myynnistä johtoryhmätasolle.

– Sisäisessä tarkastuksessa tämä on erityisteema ja henkilökohtaisella agendallani on hyvin korkealla, että jokainen saadaan ymmärtämään, miten kuuluu toimia, Isotalo sanoo.

Tausta: Mitä Patria tekee?

– Patria tekee puolustus-, turvallisuus ja ilmailualan tuotteita ja teknologiaratkaisuja.

– Yritys työllistää verkkosivujensa mukaan keskimäärin 2 800 työntekijää.

– Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 prosenttia) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 prosenttia).

– Myytäviin tuotteisiin kuuluvat muun muassa panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheitinjärjestelmät ja ampumatarvikkeet sekä näiden tuotteiden elinkaaren tukipalvelut.

– Lisäksi Patria myy lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoa, lentäjäkoulutusta sekä maavoimien materiaalien kunnossapitoa Suomen puolustusvoimille.

– Palveluihin kuuluu myös tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehitys ja integrointi sekä elinkaaren tuki.

Lähde: Patria