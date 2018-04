Keskustan puoluesihteeriehdokkaat kummeksuvat Liike Nyt -hanketta – "Pelkkä toimintatapojen kritisointi ei riitä yhteiskunnallisen liikkeen sisällöksi"

Keskustan puoluesihteerikandidaatit Jirka Hakala ja Riikka Pirkkalainen ovat seuranneet kiinnostuksella viime päivien uutisointia kokoomuksesta eronneen kansanedustaja Harry Harkimon ja SDP:n ex-puoluesihteerin Mikael Jungnerin Liike Nyt -hankkeesta.

Pirkkalaisen mukaan Harkimon ja Jungnerin esiin nostama politiikan toimintatapojen kriittinen tarkastelu on paikallaan, sillä politiikka ei voi jatkaa vuosikymmenestä toiseen samoilla toimintavoilla samalla kun maailma ympärillä muuttuu.

Liike Nyt -hanke ei kuitenkaan Pirkkalaista vakuuta, sillä se on hänen mielestään pinnallista "pop up -politiikkaa".

– Jos liikkeellä ei ole muuta sisältöä kuin politiikan toimintatapojen kritisointi, se ei ole kovinkaan kestävä yhteiskunnallinen liike, Pirkkalainen sanoo.

Hakalan mielestä Harkimon ja Jungnerin huomiot yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista on otettava huomioon keskustassa ja pidettävä huoli siitä, että puolue on jäsenilleen toimiva väylä maailman muuttamiseksi.

Hakalan mukaan puoluetyössä on tehokkaammin hyödynnettävä erilaisia sähköisiä työkaluja muun muassa virtuaalisten tupailtojen, puoluejohdon tenttaustuntien ja jäsenkyselyjen muodossa.

– Kotisohvalta osallistumisen mahdollisuuksia on kehitettävä ja otettava käyttöön nykyistä enemmän, Hakala pohtii.

Liike Nyt -hankkeen syvimmästä olemuksesta Hakala kuitenkin kaipaisi lisätietoa.

– Minulle on jäänyt epäselväksi, mikä on se asialista, poliittinen linja tai aate, mikä tulee tätä laitosta pyörittämään. Odotan, että he (Harkimo ja Jungner) kertoisivat sisällöstäkin jotakin.

Tuleva vaaliruuhka ei kauhistuta

Edessä oleva kolmien vaalien putki vuoden sisällä ei kauhistuta keskustan puoluesihteeriehdokkaita – ei, vaikka heidän edeltäjänsä Jouni Ovaska vetäytyykin tehtävästä vedoten nimenomaan puolueen heikkoon menestykseen presidentin- ja kuntavaaleissa.

Ovaska ilmoitti viime tiistaina, ettei hae jatkokautta keskustan kesäkuisessa puoluekokouksessa Sotkamossa. Julkisuudessa esitettiin Ovaskan ilmoituksen jälkeen arvioita, että hän joutui keskustan sisäisen tyytymättömyyden ukkosenjohdattimeksi, kun puolue on jumittunut kannatuskyselyiden kolmossijalle kauas SDP:n ja kokoomuksen taakse.

– Se pitää tietää kun tähän tehtävään hakeutuu, että keskustan puoluesihteerin paikka on aina ollut aika tuulinen ja että siinä on haastavaa menestyä, sanoo Pirkkalainen

Myös Hakala myöntää, että uudella puoluesihteerillä on edessään poikkeuksellisen rankka ensimmäinen vuosi, kun edessä on maakunta- ja eduskuntavaalien lisäksi myös europarlamenttivaalit. Se tarkoittaa Hakalan mukaan kuukausien mittaista yhtämittaista kampanjointia "samoilla höyryillä".

Hakalan mielestä on väärin henkilöidä keskustan kannatusongelmia sen kummemmin puheenjohtaja Juha Sipilään tai Ovaskaan.

– Ei kukaan yksittäinen ihminen ole vastuussa keskustan kannatusongelmista. Nyt pitää keskustella siitä, mitkä ovat keskustan haasteet ja kuinka löydämme niihin ratkaisut – ei siitä kenen syytä ne ongelmat ovat, Hakala sanoo.

"Ei suurta ehdokasruuhkaa"

Hakala ja Pirkkalainen esittäytyivät sunnuntaina Lahdessa kokoontuneelle keskustan puoluevaltuustolle.

Kokkolassa asuva Hakala, 31, on toiminut muun muassa keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana ja poliittisena suunnittelijana puoluetoimistolla ja on parhaillaan keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja.

Iisalmessa asuva Pirkkalainen, 38, toimii tällä hetkellä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustajana. Ennen ministerien avustamista hän työskenteli muun muassa eduskunta-avustajana ja erityisavustajana Euroopan parlamentissa. Hän on toiminut myös keskustan Pohjois-Savon piirin puheenjohtajana.

Pirkkalaista on pidetty keskustan puolue-eliitin suosikkina tehtävään, sillä hänen tukijoikseen ovat tiettävästi ilmoittautuneet jo esimerkiksi Saarikko ja kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

Puoluesihteerikisaan saattaa hyvin ilmaantua uusia osallistujia vielä ennen 8. kesäkuuta alkavaa Sotkamon puoluekokousta, sillä ehdokkaaksi voi ilmoittautua vielä paikan päälläkin. Hakala ei usko kovinkaan suureen ehdokasruuhkaan – paljolti juuri odotettavissa olevan vaaliruuhkan takia.

– Vaatimustaso on tällä hetkellä niin kova, että se voi hirvittää monia potentiaalisia ehdokkaita, Hakala sanoo.

STT