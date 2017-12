Tshekissä saa ilotulittaa arkenakin – "Nyt kuuluu pauketta ehkä vain joka viikonloppu"

Sähkökatkokset pakottivat junamatkustajia bussikyytiin ennen Kajaania – tuhannet taloudet vailla sähköä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

Noin 10 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan sähkökatkoja on lähinnä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa. Lue lisää