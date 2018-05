Trumpin lakimies: Trump voisi vastata Muellerille vain Venäjään liittyvistä asioista, ei valan vannoneena

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lakimies Rudolph W. Giuliani haluaisi rajoittaa erikoissyyttäjä Robert S. Muellerin mahdollista Trumpin kuulustelua. Giulianin mukaan Muellerin pitäisi keskittyä kuulemisessa ainoastaan Venäjä-kysymyksiin, ja aikaa pitäisi koko kuulemisen käyttää korkeintaan muutama tuntia. Hänen mielestään Trumpia ei pitäisi myöskään kuulla valan vannoneena.

Giuliani puhui aiheesta torstaina Reutersille. Mueller on toistuvasti pyytänyt Trumpia kertomaan tarkemmin hänen ja hänen vaalikampanjansa Venäjä-kytköksistä, mutta Trump on kieltäytynyt. Tiistaina The Washington Post -lehti kertoi, että Mueller olisi jo maaliskuussa ehdottanut Trumpin lakitiimille, että hän voi pakottaa Trumpin suuren valamiehistön kuultavaksi. Maaliskuisessa tapaamisessa Muellerin tiimi antoi Trumpin lakitiimille myös usean kohdan listan aiheista, joihin Mueller toivoo Trumpilta vastausta.

Aiheet koskivat laajasti Venäjän mahdollista sekaantumista Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, mutta niissä haluttiin myös tietää, yrittikö Trump suojella Michael Flynniä syytteiltä. Flynn kävi joulukuussa keskusteluja Venäjän suurlähettilään kanssa ja joutui eroamaan kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tehtävistään. Giulianin mukaan kysymysten tulisi käsitellä tiukasti Venäjä-tutkinnan asioita, eli sitä, tapasiko Trump venäläisiä ja tehtiinkö Venäjän kanssa jonkinlaisia sopimuksia.

Lisäksi tutkijat voisivat Giulianin mukaan kysyä, syyllistyikö Trump oikeusjärjestelmän estämiseen erottaessaan FBI:n entisen johtajan James Comeyn.

Trumpin ja Muellerin tiimit ovat neuvotelleet mahdollisesta kuulemista kuukausia. Giulianin mukaan lakitiimi yrittää pohtia, kannattaako Trumpin suostua vapaaehtoisesti kuulemiseen.

–Yrittävätkö he saada hänet ansaan?, kysyi Giuliani.

Hän kuitenkin jatkaa, että Trumpin tiimi yrittää saada päätöksen tehtyä muutaman viikon kuluessa. Hänen mukaansa Trump itsekin haluaa jo päästä eroon koko Venäjä-tutkinnasta. Sekä Trump että Venäjä ovat kiistäneet Venäjän osallisuuden vaaleihin. Trump on nimittänyt tutkintaa "noitavainoksi".