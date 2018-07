Trump kurkottelee Naton vapaamatkustajien kukkaroa

Niin kauan kuin läntinen sotilasliitto Nato on ollut olemassa, on sen sisällä ollut kiistaa taakanjaosta.

Yhdysvaltain suorapuheinen presidentti Donald Trump ei ole suinkaan keksinyt omasta päästään vaatimusta, että eurooppalaisten jäsenmaiden pitäisi maksaa enemmän ja Yhdysvaltojen vähemmän.

Mutta keskiviikon ja torstaina huippukokouksessa Brysselissä kiista siitä, kuka maksaa ja kuinka paljon, on Trumpin ansiosta aiempaa isompi juttu. Niin iso, että se järisyttää 69-vuotiaan sotilasliiton perusteita.

Nato päätti huippukokouksessaan vuonna 2014, että jäsenmaiden tulee käyttää puolustusmenoihin vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2024 mennessä. Päätöksen taustalla oli Venäjän yhä aggressiivisemmaksi käynyt ulkopolitiikka.

Trump karhuaa velkoja

Nyt kahden prosentin maita on viisi. Luku voi jo tänä vuonna nousta kahdeksaan Puolan, Liettua ja Latvian ansiosta.

Tätä kahden prosentin vaatimusta Trump on toistanut toistamasta päästyään. Trumpin mukaan Euroopan maat panevat rahaa mieluummin hyvinvointipalveluihin, jolloin Yhdysvallat joutuu Euroopan puolustuksen maksumieheksi.

Ensimmäisellä vierailullaan Naton päämajassa toukokuussa 2017 Trump sanoi, että Naton eurooppalaiset maat ovat "valtavan määrän rahaa velkaa" Yhdysvalloille. Naton sopimuksista ei tosin löydy mitään, mille Trump voisi perustaa "velkojen" karhuamisen.

"USA maksaa 90 prosenttia"

Aivan väärässä ei Trump kuitenkaan taakanjakovaatimuksissaan ole.

Tosin Trumpin väite, että Yhdysvallat maksaa 90 prosenttia Naton menoista, on melkoinen pyöristys ylöspäin. New York Timesin mukaan Nato-maiden yhteenlasketuista puolustusmenoista Yhdysvaltojen osuus on 67 prosenttia.

Natolla on myös oma pieni budjetti, jonka suuruus oli viime vuonna vähän yli miljardi euroa. Siitä maksetaan tietyt operaatiot, koulutus ja komentokeskuksen toiminta. Tässä Yhdysvaltojen osuus oli viime vuonna 22 prosenttia.

Yhdysvalloilla on Euroopassa yhä 65 000 sotilasta, joista Saksassa on 35 000. Kylmän sodan vuosina amerikkalaissotilaita oli Euroopassa yli 400 000.

Suoria uhkauksia amerikkalaissotilaiden kotiinlähdöstä Trump ei ole esittänyt.

Teot muuta kuin puheet

Trump kutsui vaalikampanjassaan Natoa "ajastaan jälkeen jääneeksi". Vähättelevistä puheistaan huolimatta Yhdysvallat ohjaa Nato-yhteistyöhön tänä vuonna yli neljä miljardia euroa, missä on BBC:n laskelmien mukaan peräti 40 prosentin lisäys edellisvuoteen verrattuna.

Trumpin ajattelussa puolustus ja kauppa liukuvat ilman rajaa toistensa yli.

Trump on valittanut, että EU savustaa amerikkalaiset firmat markkinoiltaan ja samalla odottaa, että "puolustamme heitä Naton kautta, ja vielä onnellisina maksamme siitä. Se ei yksinkertaisesti toimi".

Brysseliin laskeuduttuaan Trump piikitteli taas kerran Saksaa. Hänen mukaansa Saksa on Itämeren kaasuputkien kautta "Venäjän vanki".

– Meidän oletetaan pitävän vahtia Venäjän suuntaan, ja sitten Saksa menee ja maksaa miljardeja ja miljardeja dollareita vuodessa Venäjälle, Trump huomautti.