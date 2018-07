Trump ja Putin aloittavat keskustelut ilman avustajia – "Kaksi herraa, jotka ehkä ovat tietyllä tapaa sukulaissieluja"

Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä maanantaina iltapäivällä. Ennakkotietojen mukaan paikalla ei ole ainakaan keskustelun alussa avustajia, vaan presidentit ovat käytännössä omillaan. Ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) kertoo, että käytäntö on varsin tavanomainen: valtionpäämiehet juttelevat ensin keskenään, jonka jälkeen jatketaan koko valtuuskunnan voimin.

Tuomiojan mukaan juuri Trumpin ja Putinin kohdalla järjestely saattaa aiheuttaa epävarmuutta.

–Tässä on kysymyksessä kaksi sellaista herraa, jotka ehkä ovat tietyllä tapaa sukulaissieluja, mutta eivät ole olleet lähemmissä kanssakäymisissä.

Tuomiojan mukaan etukäteen on hyvin hankala arvioida, kumpi on neuvotteluissa niskan päällä. Tuomiojan arvion mukaan Trumpilla ei välttämättä ole minkäänlaista käsikirjoitusta, vaan kaikki on mahdollista.

–Putin osaa asiansa ja hän on hyvin valmistautunut. Trumpia pidetään taas vaikeammin ennustettavana ja improvisoivana. Ennakko-odotukset liittyvät hänen epävarmuuteensa.

Myös toinen kokenut diplomaatti, Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoo, ettei neuvottelujen käyminen vain tulkkien ollessa paikalla ole poikkeuksellista. Himanen ei sen vuoksi halua arvioida, kertooko keskustelujen aloittaminen näin pienessä piirissä suurista vai pienistä odotuksista.

–Jos olen oikein ymmärtänyt, toive vain tulkkien paikallaolosta on tullut Trumpilta. Amerikkalaiset kutsuvat tällaisia tilanteista one to one -keskusteluiksi. Ne ovat normaaleja tällaisissa neuvotteluissa. Niitä käytetään eri syistä, eikä niistä voi päätellä keskustelujen sisältöä tai tavoitetta. Trump voi haluta tutustua kollegaansa eräänlaisessa lämmittelykeskustelussa, Himanen toteaa.

Hänen mukaansa venäläisten tulkkien rooli on perinteisesti ollut erilainen kuin länsimaiden johtajien käyttämien tulkkien.

–Venäläisten tapana on, että tulkkina toimii aina ammattidiplomaatti. Sen sijaan Yhdysvalloilla ja muilla länsimailla on tapana erottaa tulkin ja substanssivirkamiehen roolit. Olen kuullut joidenkin tulkkien toteavan, että tulkkaustilanne on niin intensiivinen, ettei sen jälkeen välttämättä juuri muista keskustelun sisältöä. Sen sijaan diplomaattitulkeilla on velvollisuus tehdä muistiinpanoja, Himanen kertoo.

Hänen odotuksensa kokouksen suhteen ovat varovaiset. Se, että tapaaminen järjestettiin lyhyellä varoitusajalla, voi viitata siihen, ettei kovia julkilausumia ole tarkoitus antaa. Himanen muistuttaa, että Trump ja Putin saattavat keskustella muustakin kuin siitä, mitä he sanovat julkisuuteen.

–Tapaamisen jälkeen kelataan vielä useita päiviä sitä, mitä sen yhteydessä sanottiin, Himanen arvelee.