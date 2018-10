Toyotan maailmanlaajuinen takaisinkutsu koskee tuhansia autoja Suomessa – "Saattaa johtaa hybridijärjestelmän sammumiseen kesken ajon"

Autovalmistaja Toyota kutsuu maailmanlaajuisesti takaisin yli 2,4 miljoonaa hybridiautoa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan takaisinkutsu koskee Prius- ja Auris-malleja, jotka on valmistettu lokakuun 2008 ja marraskuun 2014 välillä.

Takaisinkutsussa on kyse 1,25 miljoonaa autoa Japanissa, 830 000 Pohjois-Amerikassa ja 290 000 Euroopassa.

Toyotan mukaan "harvinaisissa tilanteissa" jotkut autoista saattavat menettää tehonsa ja auton moottori saattaa sammua.

Omistajiin otetaan yhteyttä

Suomen Toyotan tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen kertoo, että kyse on tarkastuskampanjasta. Suomessa takaisinkutsun piirissä on 3055 hybiridiautoa. Autojen omistajiin otetaan yhteyttä.

– Heitä pyydetään käymään korjaamolla järjestelmäpäivityksessä.

Karvinen pitää riskiä ongelmatilanteesta erittäin pienenä. Vikatilanne on tullut esiin Toyotan omissa tutkimuksissa.

– Kyseessä on erittäin epätodennäköinen tilanne, joka saattaa johtaa käytännössä hybridijärjestelmän sammumiseen kesken ajon.

– Seurauksena on tehon menetys. Ohjaustehostin ja jarrut pysyvät toiminnassa ihan normaalisti, Karvinen sanoo.

Karvisen mukaan takaisinkutsu on jatkoa vuosien 2014-2015 kampanjalle.

– Silloin autot on käyty läpi ja niihin on ajettu päivitetty hybridijärjestelmän ohjausjärjestelmä. Kun tutkimuksia on jatkettu, niin on havaittu yksi tilanne, jota ei ole aikaisemmin otettu huomioon.

– Teemme vielä yhden parannuksen aikaisempaan päivitykseen, Karvinen sanoo.

Hän ei pysty sanomaan tarkkaa ajankohtaa, milloin viimeisin ongelma selvisi Toyotalle.