Torbjörn Magnusson nousi vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimitusjohtajasta koko Sampo-konsernin johtoon – Siirtyy myös Nordean hallituksen puheenjohtajaksi

Keskusta esitteli perustulomallinsa, josta puuttuu perustulon ydin – Sipilän linja voitti puoluevaltuuston kannan

Keskusta on julkistanut perustulomallinsa, joka on kuitenkin perustulon idean vastaisesti vastikkeellinen ja syyperusteinen. Oikea perustulo on määritelmällisesti vastikkeeton, eli esimerkiksi työttömät ja opiskelijat saisivat sosiaaliturvaa riippumatta siitä, mitä he tekevät tai eivät tee. Lue lisää