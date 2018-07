Toimittajamme testasi taksinkuljettajan uuden pätevyyskokeen: Testi meni lukematta melkein läpi

Harvoin tuntuu epäonnistuminen yhtä huojentavalta. Olen juuri saanut tulokset taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeesta, johon en valmistautunut ollenkaan. Jos olisin läpäissyt kokeen, voisin nyt hakea ajolupaa ja ryhtyä taksinkuljettajaksi.

Toistaiseksi pirssillä kulkevat voivat olla huoletta, koska kaltaiseni tohelo ei sukkuloi kaupungilla ja pyydä siitä maksua.

Eniten hämmentää kuitenkin se, että taksikuskin pätevyys jäi uupumaan ainoastaan parista pisteestä. En tiedä ammatista mitään ja olen koskenut auton rattiin viimeksi yli vuosi sitten.

Pitäisikö tästä olla huolissaan?

– Käsittääkseni suurimmat toimijat järjestävät edelleen koulutusta ja haluavat hoitaa kaiken mahdollisimman hyvin. Toisaalta nyt on mahdollista, että tulee yksittäisiä toimijoita, jotka eivät ole niin kiinnostuneita siitä koulutuksesta. Eihän se varmasti hyvä juttu ole, mutta näin se on nyt säädetty, sanoo kokeita järjestävän Ajovarma Oy:n toimitusjohtaja Hannu Pellikka .

Uuden liikennelain myötä taksinkuljettajien koulutus on muuttunut, mikä on herättänyt paljon keskustelua. Lännen Media testasi uuden pätevyyskokeen ja selvitti, kuinka helposti kuljettajaksi pääsee.

Kokeen voi uusia loputtomasti

Aikaisemmin taksinkuljettajaksi pääsyyn vaadittiin vähintään 30 tunnin koulutus sekä koe, jolla mitattiin kuljettajan ammattitaitoa. Uuden liikennelain voimaan astumisen jälkeen koulutusta ei enää tarvita vaan riittää, kun läpäisee kaksiosaisen kokeen, jonka suorittamiseen kului toimittajalta reilu puoli tuntia.

Kokeen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Jokainen suoritettu koe tosin maksaa aina 100 euroa per koe.

Ensimmäinen osio käsittelee taksinkuljettajan ammattiin liittyviä asioita, joita selvitetään 30 monivalintakysymyksellä. Aikaa kokeen tekemiseen on 45 minuuttia.

Toisessa osiossa mitataan puolestaan paikallistuntemusta 30 kysymyksellä, joihin on vastausaikaa niin ikään 45 minuuttia. Läpipääsyyn vaaditaan vähintään 22 oikein kummastakin osiosta.

Kysymykset voivat olla vaikkapa seuraavanlaisia:

Jokainen ihminen on velvollinen antamaan a) painanta-puhallus-elvytystä tilanteen niin vaatiessa b) ensiapua kykyjensä ja taitojensa mukaan c) paikalle tulleille toimittajille omat yhteystietonsa.

Missä sijaitsee Makasiiniterminaali? a) Katajanokalla b) Länsisatamassa c) Etelärannassa.

Liikennesääntöjen tai auton teknisten ominaisuuksien tuntemusta ei sen sijaan testata lainkaan.

– Uuden määräyksen mukaan kokeessa pitää testata matkustajan turvallisuutta, matkustajan toimintarajoituksia sekä paikallistuntemusta, Pellikka listaa.

Ennen uutta tieliikennelakia taksinkuljettajan piti hallita ammattituntemuksen lisäksi tietyn asemapaikan sekä sen lähiympäristön katu- ja tieverkoston, reittien ja erilaisten hallinto- ja palvelulaitosten ja muiden tunnetuimpien käyntikohteiden tuntemus sekä muun lähialueen yleispiirteinen tuntemus.

Nyt kuljettajankokeen tekijä saa itse valita kunnan, jonka paikallistuntemuskysymyksiin hän vastaa. Toisin sanoen taksia voi ajaa Helsingissä, vaikka olisi suorittanut Rovaniemen paikallistuntemuskokeen.

– Tässä varmaan paljon on jätetty navigaattorin varaan. Ja tietysti sen varaan, että asiakkaalla on jollain tavalla mahdollisuus valita sellaisia yrityksiä, jotka huolehtivat siitä, että heidän kuljettajansa osaavat reitit, Pellikka toteaa.

Ajotaitoja ei testata millään tavalla

Vaikka ammattipätevyyskokeesta tuli tällä kertaa hylätty, huolestuttavaa on se, kuinka lähelle minun taidottomuudellani pääsi. Jos olisin valmistautunut edes vähän vaikkapa netissä olevilla testikysymyksillä, taskussani saattaisivat olla nyt taksikuskin paperit.

Siitäkin huolimatta, että en aja aktiivisesti autoa, liikennesäännöt ovat hatarassa muistissa ja kaupungin kadut vain suurpiirteisesti mielessä.

Väkisin herää kysymys, miksi esimerkiksi kuljettajan ajotaitoja ei testata millään tavalla.

Pellikan mukaan ajoluvan saa, jos on vähintään vuotta aikaisemmin myönnetty B-luokan ajo-oikeus, ei ole ajokiellossa eikä väliaikaisessa ajokiellossa, rikosrekisteri on puhdas ja terveydentila lääkärintodistuksen mukaan hyvä. Ajotaidon osoittamiseksi riittää siis voimassa oleva ajo-oikeus.

– Tässä on ollut ajatuksena se, että taksinkuljettajan homma on vapautunut. Aikaisemminkin toki on ollut koe, jolla mitataan samoja asioita kuin nytkin, mutta taksilupia saa jatkossa helpommin.