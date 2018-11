Raiskaustuomion aamulla saanut toimittaja tuomittiin iltapäivällä toisesta seksuaalirikoksesta – yritti riisua nukkuvalta alushousut

HELSINKI

Nelikymppinen toimittaja tuomittiin tänään kahdesta seksuaalirikoksesta, joissa kummassakin mies oli käyttänyt tuomioiden mukaan hyväkseen uhrin puolustuskyvytöntä tilaa.

Ensimmäinen teko tapahtui syksyllä 2015, jolloin mies vei naisen baari-illan jälkeen tämän kotiin ja pakotti useita kertoja sukupuoliyhteyteen. Helsingin hovioikeus tuomitsi tänään miehen käräjäoikeuden tavoin raiskauksesta vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Jälkimmäinen teko tapahtui loppukesällä 2016. Mies yritti tuomion mukaan riisua alushousut nukkuvalta uhrilta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi nyt iltapäivällä antamallaan päätöksellä miehen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Rangaistus on puoli vuotta ehdollista.

Tuomittu Ari Matti Lahdenmäki, 41, on alalla tunnettu toimittaja. STT julkaisee hänen nimensä, koska ensimmäinen tuomio on liki kaksi vuotta ja toisesta tuomiosta käy ilmi, että hän on uusinut seksuaalirikoksen. Yleensä STT julkaisee tuomitun nimen vain, jos vankeustuomio on vähintään kaksi vuotta.

Raiskasi naisen väkivalloin tämän kotona

Vuoden 2015 tapauksessa Lahdenmäki ja nainen olivat olleet viettämässä iltaa samassa baarissa, kunnes nainen alkoi voida pahoin. Nainen lähti taksille ja Lahdenmäki hänen mukanaan. Nainen kertoi oikeudessa, että oli yrittänyt saada miestä kertomaan tämän osoitteen taksikuskille. Taksin saavuttua naisen pihaan mies oli kuitenkin ehdottanut, että he menisivät naisen asuntoon, nainen kertoi.

Sisällä asunnossa Lahdenmäki pakotti naisen useita kertoja sukupuoliyhteyteen, tuomiossa todetaan. Hän käytti tuomion mukaan väkivaltaa, muun muassa painoi naista päästä ja piti tätä kiinni käsistä. Oikeuden mukaan nainen oli kieltänyt miestä ja yrittänyt estää tätä. Hän oli kuitenkin pelkotilansa takia puolustuskyvytön, tuomiossa todetaan.

Naisen kertomus tapahtumista oli oikeuden mukaan johdonmukainen ja yksityiskohtainen. Naisen kertomaa tuki lisäksi se, että hän oli kertonut tapahtumista läheiselleen heti aamulla.

– Todistaja on kertonut, että asianomistaja oli soittanut hänelle aamulla kauhuissaan ja hysteerisenä ja kertonut miehen suorittaneen sukupuoliyhteyden vastoin hänen tahtoaan, tuomiossa sanotaan.

Nainen kertoi oikeudessa, että taksimatkan aikana Lahdenmäki oli pyytänyt saada katsoa hänen puhelintaan. Seuraavana päivänä nainen huomasi puhelimensa olleen lentokonetilassa, jolloin esimerkiksi puhelut eivät tule läpi. Mies kiisti laittaneensa puhelimen lentotilaan.

Lahdenmäen mukaan seksi tapahtui yhteisymmärryksessä. Oikeus ei kuitenkaan uskonut häntä muun muassa sen takia, että hänen kertomuksensa tapahtumista muuttui. Hän oli kertonut esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa eri tavalla siitä, miksi hän ei mennyt omaan kotiinsa yöksi.

– Vaikuttaa siltä, että mies on käräjäoikeudessa kertonut asiasta totuudenvastaisesti, sanotaan käräjätuomiossa, jota hovioikeus ei muuttanut.

Alisti nukkuvan seksuaalisen teon kohteeksi

Toinen rikos tapahtui Lahdenmäen kotona. Uhrin nukkuessa mies yritti riisua tältä alushousut ja jatkoi yrittämistä vielä sen jälkeen, kun nainen heräsi ja yritti vastustella ja kieltää, Helsingin käräjäoikeus toteaa.

– Mies on asianomistajan nukkuessa vetänyt tämän alushousuja alaspäin eli yrittänyt riisua alushousuja tämän yltä ilman suostumusta. Asianomistaja on ollut nukkuessaan puolustuskyvytön, ja mies on käyttänyt hyväkseen tätä tilaa.

Käräjäoikeus katsoi, että miehen tarkoitus oli seksuaalinen.

– Mies on toimellaan alistanut asianomistajan seksuaalisen teon kohteeksi, tuomiossa sanotaan.

STT