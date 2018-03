Toimittaja päätti olla vaatimatta rangaistusta saamistaan loukkaavista viesteistä – VKSV: yleinen etu ei vaadi syytteiden nostamista

VKSV teki päätöksen olla nostamatta syytteitä toimittaja Rebekka Härköseen kohdistetuista viimesyksyisistä loukkaavista viesteistä. Härkönen oli vetänyt oman rangaistusvaatimuksensa asiassa pois, minkä vuoksi syytteistä päätti valtakunnansyyttäjä.

Valtakunnansyyttäjän sijainen Raija Toiviainen on päättänyt määrätä esitutkinnan lopetettavaksi ja jättää syytteet nostamatta toimittaja Rebekka Härköseen kohdistuneista halventavista viesteistä.

Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV) päätöksen mukaan erittäin tärkeä yleinen etu ei edellyttänyt sitä, että syytteet olisi pitänyt nostaa epäiltyjen kunnianloukkausten ja laittoman uhkausten vuoksi. Syyttäjä vei asian VKSV:n ratkaistavaksi, koska Härkönen oli vetänyt omat rangaistusvaatimuksensa asiasta pois.

Tapauksessa on kyse loukkaavista kommenteista ja viesteistä, joita Härkönen sai Turun Sanomissa elokuussa 2017 julkaistun jutun jälkeen. Juttu käsitteli Afganistanissa syntynyttä ihmistä, joka oli auttanut yhtä kesällä 2017 tehdyn Turun puukotuksen uhria.

Turun Sanomissa tuolloin työskennellyt Härkönen on nykyisin Lännen Median oikeustoimittaja.

Kirjoituksen seurauksena verkkosivusto "MV-lehti" julkaisi oman uutisensa, jossa kyseenalaistettiin se, ettei kyseinen henkilö olisi todellisuudessa auttanut uhreja. MV-lehden jutussa oli kuvia ja videota auttamistilanteesta. MV-lehden tapauksessa on kuitenkin Härkösen mukaan kyse eri tilanteesta kuin se, josta hän kirjoitti juttunsa.

Kirjoitusten jälkeen muun muassa Turun Sanomien jutun kommenttikenttään, Facebookiin, Suomi24-keskustelupalstalle sekä Härkösen omaan sähköpostiin ja työpuhelimeen tuli suuri määrä kommentteja ja viestejä, joissa Härköstä kuvataan alatyylisesti.

Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksessä Härköstä kerrotaan nimitetyn muun muassa "paskaksi valehtelijaksi", "huoratoimittajaksi" ja "suvakiksi".

VKSV: erittäin tärkeä yleinen etu ei vaatinut

Viesti- ja kommenttitulvan seurauksena poliisi käynnisti asiasta tutkinnan. Aluksi Härkönen vaati asiassa rangaistusta, mutta sittemmin hän veti rangaistusvaatimuksensa pois.

Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä pyysi tämän vuoksi asiassa kantaa Valtakunnansyyttäjänvirastosta. Kunnianloukkausrikokset ja laiton uhkaus ovat asianomistajarikoksia, eli uhrin on lähtökohtaisesti vaadittava asiasta rangaistusta.

Valtakunnansyyttäjällä on kuitenkin oikeus nostaa syyte, jos erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii.

Härkösen tapauksessa VKSV kuitenkin katsoi, ettei ehto syytteiden nostolle täyttynyt. Kunnianloukkausrikoksessa valtakunnansyyttäjä voi nostaa syytteen, jos tekoon on käytetty joukkoviestintä. Päätöksestä on siis rajautunut pois Härkösen saamat yksityiset viestit.

VKSV arvioi päätöksessään, että Härköseen kohdistuneiden viestejä on voitu pitää häntä halventavina, ja yksi Härköseen kohdistuneista viesteistä on ollut uhkaava. VKSV arvioi myös, että MV-lehden jutussa Härkösestä käytettävät nimitykset ovat olleet häntä halventavia.

– Yleiseltä halventavuudeltaan tällaiset termit eivät ole erityisen vakavina pidettäviä, päätöksessä todetaan.

Härkönen: "Tämä on nyt se tapa"

Härkönen kertoo luopuneensa rangaistusvaatimuksestaan kokeillakseen, miten oikeusjärjestelmä suhtautuu toimittajien loukkauksiin.

– Tämä on nyt se tapa, jolla lainsäädäntömme suhtautuu vihakampanjoihin joutumiseen ja siihen, miten ne vaikuttavat toimittajan työn tekemiseen, Härkönen sanoo.

Hänen mielestään nykyisessä rikoslaissa on aukko, mitä tulee voimakkaaseen vihapostiin. Hän kertoo muuttaneensa toisiin työtehtäviin ja pitää kokemaansa psyykkisesti raskaana.

– Yhteiskunnan tehtävä on taata toimittajalle työrauha, jotta lehdistönvapaus toteutuu myös käytännössä.

Lännen Median päätoimittaja Matti Posio arvioi, että Härköseen kohdistuneen kiusaamisen taustalla voi olla muun muassa naisvihaa.

– Kyseessä on sanavalmis, rohkea nainen, joka ei kaihda puuttua vaikeisiin asioihin toimittajan työssään. Kaikkien niiden, joilla on omatunto ja haluavat pitää avoimen yhteiskunnan puolia, on syytä tuomita tällaiseen henkilöön kohdistuva järjestelmällinen kiusanteko, Posio sanoo.