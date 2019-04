Toimittaja-kirjailijalle sakkotuomio oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta

OULU

Oulun käräjäoikeus on tuominnut toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon sakkoihin oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta. Vehkoo luonnehti valtuutettu Junes Lokkaa yksityisessä Facebook-kirjoituksessaan esimerkiksi rasistiksi ja natsiksi.

Vehkoo on kirjoittanut Ylelle juttusarjaa nimeltä Valheenpaljastaja ja käsitellyt jutuissaan paljon niin sanottuja valemedioita. Lokka taas on maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut ja muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu poliitikko. Hän edustaa Oulun valtuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmää ja on ehdolla sunnuntaina käytävissä eduskuntavaaleissa.

Oikeuden mukaan Vehkoo käytti Lokasta solvaavia sanoja, joiden esittämisen tarkoitus on ollut Lokan halventaminen, mikä itsessään täytti kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Yleisesti ottaen poliitikkojen ankarakin arvostelu voi olla hyväksyttyä. Oikeuden mukaan Vehkoon arvostelu ja haukkumasanojen käyttö kohdistui kuitenkin Lokan henkilöön eikä Lokan toimintaan politiikassa.

Vehkoo puolustautui esimerkiksi sillä, että hän oli lähettänyt kirjoituksensa Facebookissa rajatulle joukolle ystäviä, ehkä noin 200 ihmiselle. Hänen Facebook-salausasetuksensa olivat hänen mukaansa tiukat eikä tili ollut julkinen. Yksi päivityksen nähneistä oli kuitenkin kopioinut sen omalle seinälleen.

– Päivitystä ei ollut ollut mahdollista jakaa eteenpäin, mutta tämä henkilö oli halunnut saattaa päivityksen Lokan tietoon. Tästä oli seurannut se, että Lokka oli ilakoinut ja tehnyt ”Johanna Vehkoo ekstra-ohjelman”. Vehkoo oli saanut vihaisia yhteydenottoja ihmisiltä, puolustus perusteli.

Vehkoo itse oli poistanut kirjoituksen sivuiltaan joidenkin viikkojen kuluttua.

"Laki suojaa myös Lokan kaltaisen henkilön kunniaa"

Tuomioon johtanut tapahtumaketju sai alkunsa, kun Vehkoo oli tulossa Rovaniemelle puhumaan uudesta kirjastaan ja sai kertomansa mukaan kuulla, että Lokka suunnittelee tulevansa kirjakauppaan seuraamaan Vehkoon puhetta.

Lokka kertoi aikeistaan julkisesti Youtubessa. Videon mukaan Lokan ja toisen henkilön oli tarkoitus esiintyä Kansan Uutisten toimittajina ja haastatella Vehkoota. Vehkoo kertoo kirjallisessa vastauksessaan, että tunsi olonsa uhatuksi Lokan aiemman toiminnan takia ja julkaisi siksi kirjoituksen. Kirjoituksessa hän puhui Lokasta muun muassa natsipellenä ja kertoi Lokan suunnittelevan hänen väijyttämistään tilaisuudessa.

Lokkaa vastaan nostettiin tämän kuun alussa syytteet neljästä kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Oikeus otti huomioon myös sen, että netissä loukkaavaa kielenkäyttöä itse viljelevän Lokan kielenkäyttö ei ole ollut asiallista.

– Tämän vuoksi voidaan ajatella, että hänen tulisi kestää voimakastakin arvostelua ja puhetta muilta, mikä voisi puhua syytettä vastaan. Kuitenkin käräjäoikeuden käsityksen mukaan sellaisenkin henkilön kunnia saa lainsäädännöllä suojaa, jonka oma kielenkäyttö muista ei ole asiallista. Tällaistakaan henkilöä ei siis saa panetella ja toisenlainen tulkinta johtaisi helposti kestämättömään tilanteeseen, tuomiossa perustellaan.

Vehkoolla oli aikaa harkita kirjoitustaan

Oikeuden mukaan Lokka myötävaikutti rikokseen provosoimalla, mutta Vehkoolla oli aikaa harkita kirjoitustaan. Oikeuden mukaan tilanne oli erilainen kuin tyypillisesti kasvokkain pikaistuksissa provosoinnin takia lausuttu solvaus.

– Voidaan todeta, että Lokka on omalla menettelyllään tässä mielessä myötävaikuttanut rikokseen, mikä puoltaisi rangaistuksen tuomitsematta jättämistä. Toisaalta Vehkoolla on ollut kirjoitusta laatiessaan aikaa harkita menettelyään, ja tilanne eroaa tyypillisestä pikaistuksissa tehdystä teosta. Vehkoo ja Lokka eivät ole koskaan kohdanneet, joten Lokan tekemä provosointi ei ole ollut välitöntä, oikeus totesi.

Käräjäoikeus päätyi alentamaan Vehkoolle tuomittujen päiväsakkojen määrää provosoinnin takia. Oikeus tuomitsi Vehkoon 15 päiväsakkoon ja 200 euron kärsimyskorvauksiin.

– Käsillä ei ole ollut sellainen voimakas provosointi asianomistajan taholta, joka saisi aikaan perusteen jättää Vehkoo rangaistukseen tuomitsematta.

Vehkoo aikoo valittaa tuomiostaan

Vehkoon asianajaja Martina Kronström kertoo, että hän ja Vehkoo ovat järkyttyneitä tuomiosta. Kronströmin mukaan tekstissä ei suinkaan ollut kyse solvaamistarkoituksesta, vaan tarkoitus oli vain nostaa esille toimittajien kokema häirintä. Lokka on Vehkoon mukaan häirinnyt häntä jo pitkään.

Vehkoo on ollut toistuvasti aiheena Lokan puheissa ja Youtube-lähetyksissä.

– Ehkä eniten olemme järkyttyneitä tuomion perusteluista ja siitä, että käräjäoikeus on täysin ohittanut sen näytön, mitä mieltä Lokka on sananvapaudesta. Tässä on lähdetty siitä, että näitä on käytetty halventamis- ja solvaamistarkoituksessa. Tässä ei todellakaan sellaista tarkoitusta ollut, Kronström sanoo.

Hän kertoo, että Vehkoo tulee valittamaan tuomiosta hovioikeuteen.

Myös Journalistiliitto pitää kunnianloukkaustuomiota kohtuuttomana. Liiton puheenjohtajan Hanne Ahon mukaan Vehkoon saama tuomio voi jatkossa toimia jopa yllykkeenä nettihäiriköille, jotka pyrkivät käyttämään oikeuslaitosta kiusantekonsa välikappaleena.

– Ajattelen, että tuomio tuntuu kohtuuttomalta. Kun tietää, minkälaisen systemaattisen pitkäaikaisen häirinnän ja itsepintaisten yhteydenottojen kohteena Johanna Vehkoo on Junes Lokan taholta ollut. Pitäisi ottaa kokonaisuus laajasti huomioon. Kun riittävän kauan ihmistä kiusataan, niin kyllähän ihminen jotenkin reagoi, Aho sanoo STT:lle.

STT