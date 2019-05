Toimittaja Anna-Kaisa Hermunen on kuollut

KORJAUS: Helsingin Kallion epäillystä yliajoyrityksestä syytteet – ohjasi auton jalkakäytävälle, jolla oli useita ihmisiä

Helsingin Kallion epäillystä yliajoyrityksestä on nostettu syytteet. Autoa kuljettanutta miestä syytetään tapon yrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Jutussa on nostettu syytteitä myös vahingonteosta, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä kahdesta pahoinpitelystä. Syytettyjä on syyttäjän mukaan yhteensä neljä. Lue lisää