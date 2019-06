Toimimattomia palovaroittimia, huoltamattomia hormeja ja liian lähelle asuntoa sijoitettuja jätepisteitä – Vain joka kymmenes kiinteistö huolehtii hyvin paloturvallisuudestaan

Keskusta ja Vasemmistoliitto hyväksyvät hallitukseen menon – Sipilä: Varsin keskustalainen ohjelma

Keskusta on valinnut omat ministerinsä tulevaan hallitukseen. Painavimman eli valtiovarainministerin salkun saa Mika Lintilä, joka on Sipilän hallituksen elinkeinoministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja. Hän on myös toiminut keskustan talouspoliittisen työryhmän vetäjänä. Lue lisää