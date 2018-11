Toimihenkilöliitto ERTO: irtisanomislain perustelut eivät toimi, koko karenssijärjestelmä pitää uudistaa

Teollisuusliiton Aalto Ylellä: Luottamus maan hallitukseen on mennyttä – irtisanomislakikiista katkaisi kamelin selän

Luottamuksen palauttaminen kolmikantaiseen valmisteluun on yksi työmarkkinoiden avainkysymyksistä, pohtii Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Hän huomauttaa, että kolmikannassa sorvattujen ratkaisujen etu on siinä, että niiden yleinen hyväksyttävyys on yleensä ollut suurempi kuin silloin, jos hallitus on muuttanut työelämän pelisääntöjä yksipuolisesti.