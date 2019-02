"Tiet peilijäässä" – Jäisellä tiellä useita onnettomuuksia, aura-auto ja bussi kolaroivat

Perustuslakivaliokunnalta odotetaan sote-lausuntoa – sinisten Torvinen veikkaa tiedotustilaisuutta iltapäiväksi

Perustuslakivaliokunnan odotetaan saavan tänään valmiiksi sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa. Perustuslakivaliokunta aloitti kokouksensa aamulla yhdeksältä. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) oli vaitonainen kokoukseen mennessään. Sote- ja maakuntauudistus on kokouksen esityslistan kärjessä ja Lapintien mukaan asiaa käsitellään kunnes se on valmis. Perustuslakivaliokunnan listalla on tänään myös muita asioita. Lue lisää