THL: Oikeuslääkäreitä tarvittaisiin kaksinkertainen määrä jonojen purkamiseksi ja lain noudattamiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan oikeuslääkäreitä tarvitaan kaksinkertainen määrä, jotta nykyinen työmäärä hoituisi lain vaatimassa ajassa. Viime vuodelta kuolemansyylausuntoja on myöhässä 1400, mikä on reilut 16 prosenttia kaikista ruumiinavauksista.

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut huomautuksia kuolintodistusten kohtuuttomasta viipymisestä yli kymmenen vuoden ajan. Vaikka viivästysten määrä kuolintodistuksissa on edelleen suuri, THL:n mukaan edistystä on tapahtunut.

– Työtä on edelleen liian paljon suhteessa tekijämäärään, kiteyttää ylilääkäri Riitta Kauppila THL:stä.

Suomessa toimii tällä hetkellä 23 oikeuslääkäriä ja alalle erikoistuvaa lääkäriä. Erikoistumisaika on viisi vuotta ja tapahtuu kisällityönä oikeuslääkärin ohjauksessa.

– Opetus on yksi työtehtävä lisää ruumiinavauksien päälle, eikä erikoistuvia voida ottaa suuria määriä. Tästä syystä on katastrofi, jos yksikin valmistunut oikeuslääkäri päättää esimerkiksi työmäärän takia vaihtaa toisiin tehtäviin, Kauppila kuvailee.

Oikeuslääkärit siirtyivät THL:n alaisuuteen lääninhallituksilta vuonna 2010. Heti vaihdoksen jälkeen vähistä oikeuslääkäreistä kuusi jäi eläkkeelle, mikä pahensi jo ennestään vaikeaa tilannetta lisää.

– Tuolloin pahimmillaan puolet kuolemansyylausunnoista oli myöhässä. Siihen nähden tilanne on parantunut, vaikka ei se vieläkään hyvä ole, Kauppila sanoo.

THL on pyrkinyt monin tavoin lievittämään kansalaisten kärsimystä ja oikeuslääkärien uupumista työvuorensa alle. Yksi tärkeimmistä toimista on ollut oikeustieteellisten ruumiinavausten vähentäminen poliisin ja lääkärien välisen konsultoinnin avulla.

– Kun vuonna 2010 oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehtiin 12 000 henkilölle eli noin joka neljälle kaikista kuolleista, nyt määrä on 8 500 eli runsaat 16 prosenttia kaikista kuolleista, Kauppila kuvailee.

Lisäksi THL on kiinnittänyt huomiota työnohjaukseen eli oikeuslääkärien jaksamiseen. Tällä hetkellä myöhässä olevista kuolinsyylausunnoista suurin osa on alle puoli vuotta ja 12 kappaletta yli vuoden myöhässä.

– Mutta eihän tilanne näinkään saisi olla. Vakuutan, että käännämme kaikki mahdolliset kivet asian korjaamiseksi ja normalisoimiseksi.

– Lausunnoissa henkirikokset priorisoidaan oikeusprosessin takia kärkeen. Lisäksi tietysti lapset ja kaikki erikseen kiirehdittävät tapaukset, joissa lausuntoa tarvitaan esimerkiksi muiden asioiden kuten vakuutuskorvauksien takia, Kauppila sanoo.