Thaimaan luolastossa hapen määrä vähentynyt – veden saartamaksi jääneelle ryhmälle vedetään ilmaputkia

Thaimaassa luolastoon jumiin jääneitä poikia ja heidän valmentajaansa uhkaa nyt hapen väheneminen luolastossa.

Hapen määrä kammiossa, jossa ryhmä on veden saartamana, on laskenut 15 prosenttiin. Tavallisesti happea on ilmassa noin 21 prosenttia.

Viranomaiset varoittivat asiasta perjantaina. Pelastustyöntekijät kiirehtiväkin lisäämään Tham Luangin luolastoon ilmaa vievien putkin määrää.

Pelastusoperaatiossa pyritään luomaan noin viiden kilometrin mittainen "happiputki" poikien ulospääsyä varten. Jumiin jäänyt kahdentoista pojan ja heidän 25-vuotiaan valmentajansa ryhmä on noin neljän kilometrin päästä luolan suuaukolta.

Kuolemantapaus alleviivaa vaaraa

Pelastusoperaatiossa sattui perjantaina ensimmäinen kuolemantapaus. Entinen Thaimaan erikoisjoukkojen sukeltaja kuoli, kun hän oli paluumatkalla luolastossa.

Samarn Poonan , 38, oli viemässä luolakäytävälle ilmasäiliöitä pelastusoperaatiota varten, kun hän menetti tajuntansa 1,5 kilometrin päästä luolan suuaukolta.

– Hänellä ei ollut tarpeeksi [ilmaa] paluumatkaa varten, sanoi Chiang Rain apulaiskuvernööri BBC:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sukelluskumppani nosti Poonanin pois vedestä, mutta elvytys ei onnistunut.

BBC:n mukaan Poonan oli innokas pyöräilijä ja juoksija. Thaimaan kuningas aikoo kustantaa Poonanin hautajaiset.

Sukeltajan kuolema vain alleviivaa pelastusoperaation riskejä. Pojat, iältään 11–16-vuotiaita, eivät osaa sukeltaa laitteillta.

– Viime yönä erikoisjoukkojen sukeltaja kuoli. Kuinka 12-vuotias poika voi selvitä matkasta, pohti paikalle tullut vapaaehtoinen Rafael Aroush uutistoimisto Reutersille

– Voi tulla vettä ja moni asia voi mennä vikaan. En halua sanoa tätä, mutta edessä voi olla katastrofi.

Erikoisjoukkojen komentaja Arpakorn Yookongkaew vakuuttaa, että operaatio jatkuu.

– Voin vakuuttaa, ettemme mene paniikkiin. Emme keskeytä operaatiota, emmekä haaskaa ystävämme uhrausta, Yookongkaew sanoi BBC:lle.

Pelastusoperaatioon osallistuu arviolta tuhat ihmistä. Mukana on sukeltajien ohella sotilaita ja vapaaehtoisia.