Terrorismitutkija: Turun puukkoiskusta tuskin seuraa kopiointirikoksia — tekijän karisma ei riitä ihailijakerhojen syntyyn

Terrorismitutkija Teemu Tammikko pitää epätodennäköisenä, että Turun joukkopuukotusta kopioitaisiin. "Puukotukset epäonnistuvat helposti, eikä niillä yleensä saada suuria uhrimääriä."

Turun puukkoiskijän ylimielinen, arvaamaton ja aggressiivinen käyttäytyminen oikeuskäsittelyn aikana on herättänyt ihmetystä monissa suomalaisissa. Sosiaalisessa mediassa oikeudenkäynnin yksityiskohtaista ja laajaa uutisointia on myös arvosteltu voimakkaasti.

Osa kommentoijista katsoo, että media vahvistaa uutisoinnillaan terrorismirikosten ihailua. Jotkut pelkäävät, että terrorismirikoksista epäillyn Abderrahman Bouananen jatkuva esillä pitäminen johtaa iskua ihailevien klikkien syntymiseen Suomessa.

Ulkopoliittisen instituutin terrorismitutkija Teemu Tammikko pitää epätodennäköisenä, että Turun puukottaja keräisi ihailijakerhoa tai että isku saisi kopioijat liikkeelle. Kansainvälisten selvitysten perusteella terroritekoja toteuttavat "rivisoturit" nousevat ani harvoin idoliasemaan huolimatta iskujen saamasta valtavasta julkisuudesta.

–Iskujen tekijöillä riittää vain harvoin karismaa kerätä seuraajia ideologialleen, Tammikko arvioi Lännen Medialle.

–Ideologia on jo olemassa ja sitä ylläpidetään paljon karismaattisempien henkilöiden toimesta. Iskijöillä on harvoin tarjota omaa ideologista ajattelua, sillä he ovat kopioineet ajattelunsa muualta.

Puukottaminen on tekomuotona brutaali, vaatii intiimiä etäisyyttä ja siksi myös tekijältä paljon henkistä kanttia.

–Puukotukset epäonnistuvat helposti, eikä niillä yleensä saada suuria uhrimääriä. Näistäkään syistä en pidä todennäköisenä, että Turun isku ja siitä uutisointi sysäisi kopioijat liikkeelle, Tammikko sanoo.

Oikeudenkäynti Turun elokuisista tapahtumista jatkuu toukokuun puoleenväliin saakka.

Terrorismirikoksista syytetty on oikeuskäsittelyn aikana käyttäytynyt arvaamattomasti ja aggressiivisesti.

Huhtikuun puolivälissä hän aiheutti vakavan välikohtauksen vankisellissään riehumalla ja yrittäessään käydä henkilökunnan kimppuun metalliesine aseenaan. Asiasta uutisoi ensin Alibi.

Vankilahenkilökunta sai miehen hallintaan vasta käyttämällä tähän etälamautinta. Aiemmin hän oli kieltäytynyt turvatarkastuksesta oikeussaliin vietäessä. Sellissä tapahtuneen välikohtauksen jälkeen Bouanane on kieltäytynyt muun muassa istumasta tuolillaan oikeussalissa.

Vakaviin persoonallisuushäiriöihin erikoistunut psykiatri Gustav Schulman arvioi aiemmin (12.4.) Lännen Medialle, että syytetyn käytöksen taustalla saattaa olla halu jatkaa terrori-iskua ja toive saavuttaa yhä marttyyrikuolema.

Viime vuosina Euroopassa ovat lisääntyneet terroriteot, joissa taustalla ovat niin kutsutut yksinäiset sudet. Suojelupoliisi katsoo, että kyseinen ryhmä muodostaa suurimman terroriuhan myös Suomessa.

Terrorismitutkija Tammikko arvioi, että Bouanane kuuluu yksinäisten toimijoiden epävakaaseen luokkaan, jonka toimintaa leimaa epäjohdonmukaisuus, spontaanius ja alttius manipuloinnille.

Tällaiset toimijat harvoin nousevat valtavasta julkisuudesta huolimatta samanmielisten idoliksi. Tammikko yhtyy kuitenkin some-arvostelijoiden näkemykseen uutisoinnin liiallisesta tekijäkeskeisyydestä.

–Väkivallalla on kannattajia. Jo pelkkä julkisuus voi rohkaista riippumatta tekijästä ja hänen ideologiastaan. Tästä syystä rikosten uutisoinnissa olisi tärkeä välttää klikkikalastelua ideologian ja kauheuksien esittelyllä. Päähuomio olisi tärkeä pitää uhrien näkökulmassa, Tammikko sanoo.

–Toisaalta perinteisen median faktoihin perustuva uutisointi on tärkeää, ilman sitä sosiaalinen media ja valemedia täyttävät tietotyhjiön.