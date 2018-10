Teknologiateollisuuden innovointiyritys Dimecc boikotoi Saudi-Arabian talouskonferenssia – "Tässä tilanteessa katsoimme vastuullisemmaksi olla menemättä sinne"

Suomalainen, teknologiateollisuuden innovaatiotoimintaa edistävä Dimecc Oy ei aio osallistua lokakuun lopussa Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa järjestettävään talouskonferenssiin.

Syynä on Washington Postiin kriittisesti Saudi-Arabian politiikasta kirjoittaneen sauditoimittaja Jamal Khashoggin katoamistapaus ja epäilty murha Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Saman syyn takia Future Investment Initiative -talouskonferenssista on jäänyt pois useampikin kansainvälinen suuryritys ja mediayhtiö. Pois ovat jättäytyneet muun muassa suurpankki JP Morganin ja autovalmistaja Fordin johtajat, Uberin toimitusjohtaja ja Maailmanpankin pääjohtaja Jim Yong Kim .

Dimecc sai kutsun ja puhujapyynnön Future Investment Initiative -talouskonferenssiin, mutta se päätti olla lähtemättä paikalle.

–Meidät on kutsuttu, mutta emme ole menossa. Lauantaina teimme päätöksen, että emme lähde sinne. Tässä tilanteessa katsoimme vastuullisemmaksi olla menemättä sinne kuin mennä, Dimeccin toimitusjohtaja Harri Kulmala kertoo Lännen Medialle.

Yritys ei ole aiemmin osallistunut kyseiseen tapahtumaan. Puhujaksi Riadiin oli pyydetty yrityksen ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola , joka vetää One Sea -ekosysteemiä. One Sea on Dimeccin johtama merenkulku- ja it-alan osaajien kehitysyhteistyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa täysin etäohjattavien alusten käyttö Itämerellä kolmen vuoden kuluessa ja autonominen kaupallinen meriliikenne vuoteen 2025 mennessä.

Suomesta ei virallista edustusta

Lännen Median tavoittama Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Antti Rytövuori kertoo, että hänen tiedossaan ei ole suomalaisia yritys- tai talousvaikuttajia, jotka osallistuisivat Riadin konferenssiin.

–Aikaisemmin tapahtuman verkkosivuilla oli paljon osallistujien nimiä, mutta nyt järjestäjät ovat – ehkä monien peruutusten vuoksi – poistaneet kokonaan tuon listan verkkosivuilta, hän kommentoi sähköpostitse.

Talouskonferenssiin kutsuttujen suomalaisten yritysten määrää ei ollut tiedossa myöskään Business Finlandissa.

Suomen ulkoministeriön Lähi-idän ja Afrikan yksikön osastopäällikkö Leena-Kaisa Mikkola kertoi tiistaina, että Suomesta ei ole menossa paikalle ainakaan virallista edustusta, mutta "yksittäisiä suomalaisia voi olla paikalla".

Dimeccin Harri Kulmala arvelee, että suomalaisyrityksiä ei kutsuttujen listalla ole kovin monta.

–Mitään varmaa tietoa minulla ei ole, mutta olen siinä käsityksessä, että sinne ei ole kovin paljon suomalaisia edes kutsuttu.

Konferenssista on jo aiemmin vetäytynyt myös useampi mediayhtiö, kuten televisioyhtiö Viacom, Financial Times, New York Times, talousuutistoimisto Bloomberg ja CNBC.

Tausta: Turkkilaistoimittajan katoaminen boikotin syynä

59-vuotias sauditoimittaja Jamal Khashoggi katosi 2. lokakuuta mentyään Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbulissa.

Turkin viranomaisten mukaan hänet todennäköisesti tapettiin siellä.

Saudi-Arabia kuitenkin kiistää syytökset ja väittää, että toimittaja poistui lähetystöstä ennen katoamistaan. Siitä he eivät kuitenkaan ole esittäneet todisteita.

Turkkilaismedian mukaan Turkilla olisi hallussaan video- ja ääninauhoitteita, jotka todistavat, että sauditoimittaja tapettiin ja paloiteltiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Esimerkiksi CNN:n mukaan asiantuntijat ovat suhtautuneet turkkilaislehtien väitteisiin epäilevästi.