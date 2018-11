Tekninen vika pysäytti Finnlinesin aluksen matkanteon Airistolla – kääntyy takaisin Naantaliin

TURKU

Airistolla teknisen vian takia pysähtynyt Finnlinesin Finnfellow-alus on lähtenyt takaisin Naantaliin, kerrotaan Länsi-Suomen merivartiostosta. Kaksi hinaajaa avustaa aluksen paluuta Naantalin satamaan.

Matkustajia ja rahtia kuljettavaan alukseen tuli illalla hieman yhdentoista jälkeen tekninen vika, jonka seurauksena alukselta meni sähköt ja koneet sammuivat Airistolla Rajakarin eteläpuolella.

– Generaattorin akselin laakeri oli rikkoutunut, kertoo meriturvallisuusjohtaja Torbjörn Enroth Länsi-Suomen merivartiostosta.

Alus ankkuroitui väylän vierelle, ja miehistö ryhtyi korjaamaan vikaa. Merivartioston mukaan vikaa ei saatu korjattua merellä. Enroth kertoo, että alus kuitenkin liikkuu nyt omin voimin kohti Naantalia.

Aluksen kyydissä on yhteensä 170 ihmistä, joista 136 on matkustajia. He eivät ole merivartioston mukaan olleet missään vaiheessa vaarassa.

Finnfellow oli matkalla Naantalista Ruotsin Kapellskäriin.

Paikalle lähetettiin varmuuden vuoksi merivartioston Tursas-alus.

STT